https://sputniknews.uz/20250819/yangi-toshkent-mehmonxona-sayyoh-51330224.html
"Янги Тошкент" меҳмонхона мажмуаси йилига 55 минггача сайёҳни қабул қилади
"Янги Тошкент" меҳмонхона мажмуаси йилига 55 минггача сайёҳни қабул қилади
Sputnik Ўзбекистон
Президент 18 август куни 8 гектардан ортиқ майдонни эгаллайдиган ва йилига 55 минг сайёҳга хизмат кўрсатадиган ҳамда 540 иш ўрни яратадиган Янги Тошкент... 19.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-19T09:45+0500
2025-08-19T09:45+0500
2025-08-19T09:45+0500
ўзбекистон
жамият
президент
шавкат мирзиёев
меҳмонхона
қорақалпоғистон
янги тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/13/51330317_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2f36feceb0c43a703577ecbb9a63847e.jpg
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 18 август куни "Янги Ўзбекистон" боғи ёнидаги янги меҳмонхона мажмуасини бориб кўрди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Мажмуа 8 гектардан ортиқ майдонни эгаллайди ва қуйидагиларни ўз ичига олади: Ҳар бири 62 та хонадан (124 ўринли) иборат 12 та беш қаватли уч юлдузли меҳмонхона, 375 ўринли "Янги Тошкент" анжуманлар зали, 310 ўринли ресторан, соғломлаштириш маркази ва очиқ спорт майдончаси. Меҳмонхоналарга Қорақалпоғистон ва вилоятлар номи берилган. Объектни бошқариш Leo Hospitality Solutions, Radisson Individuals ва Trademark Collection by Wyndham халқаро компанияларига топширилди. Хусусий банклар шунга ўхшаш мажмуаларни бошқаришда иштирок этишга таклиф қилишди. 540 та иш ўрни яратилиб, мажмуа қўшни туманлар инфратузилмасини яхшилаш орқали йилига 55 минг нафаргача сайёҳга хизмат кўрсатиш имкониятига эга бўлади.
https://sputniknews.uz/20250623/toshkent-aeroport-kapsula-mehmonxona-50122441.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/13/51330317_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_cb73fa699bf64c77b7efb0faa38951cb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, жамият, президент, шавкат мирзиёев, меҳмонхона, қорақалпоғистон, янги тошкент
ўзбекистон, жамият, президент, шавкат мирзиёев, меҳмонхона, қорақалпоғистон, янги тошкент
"Янги Тошкент" меҳмонхона мажмуаси йилига 55 минггача сайёҳни қабул қилади
Президент 18 август куни 8 гектардан ортиқ майдонни эгаллайдиган ва йилига 55 минг сайёҳга хизмат кўрсатадиган ҳамда 540 иш ўрни яратадиган Янги Тошкент меҳмонхона мажмуаси билан танишди.
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев 18 август куни "Янги Ўзбекистон" боғи ёнидаги янги меҳмонхона мажмуасини бориб кўрди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Мажмуа 8 гектардан ортиқ майдонни эгаллайди ва қуйидагиларни ўз ичига олади: Ҳар бири 62 та хонадан (124 ўринли) иборат 12 та беш қаватли уч юлдузли меҳмонхона, 375 ўринли "Янги Тошкент" анжуманлар зали, 310 ўринли ресторан, соғломлаштириш маркази ва очиқ спорт майдончаси.
Меҳмонхоналарга Қорақалпоғистон ва вилоятлар номи берилган. Объектни бошқариш Leo Hospitality Solutions, Radisson Individuals ва Trademark Collection by Wyndham халқаро компанияларига топширилди. Хусусий банклар шунга ўхшаш мажмуаларни бошқаришда иштирок этишга таклиф қилишди.
540 та иш ўрни яратилиб, мажмуа қўшни туманлар инфратузилмасини яхшилаш орқали йилига 55 минг нафаргача сайёҳга хизмат кўрсатиш имкониятига эга бўлади.
Президентимиз хизматлар турини кўпайтириш, сифатини ошириш, ҳудудларда кўп тармоқли меҳмонхона хизматларини фаол тарғиб қилиш зарурлигини таъкидлади.