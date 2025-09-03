Геосиёсат, Украина, иқтисод: Путиннинг Пекиндаги асосий баёнотлари
© Sputnik / Сергей Бобылев/
Oбуна бўлиш
Россия президенти анжуманда журналистлар саволларига жавоб берди.
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Хитойга ташрифи якунида ОАВ вакиллари билан матбуот анжумани ўтказди. Унда энергетика соҳасида эришилган келишувлар, Украинадаги можарони ҳал қилиш истиқболлари ҳамда дунёда кўп қутблилик даври яқинлашаётгани ҳақида гапирди.
Қуйида Путиннинг асосий баёнотларини келтирамиз:
Ташриф ва ШҲТ саммити натижалари жуда ижобий;
Дунёда энергияга бўлган эҳтиёж ортиб бормоқда, жумладан, Хитойда ҳам;
“Сибир кучи– 2”бўйича келишувлар ўзаро манфаатли, бу ерда ҳеч қандай хайрия йўқ. Келишувдан ҳамма мамнун;
Ушбу лойиҳа ҳақидаги келишув Хитойга ташриф билан бир вақтга тўғри келмаган, бу узоқ давом этган музокаралар натижасидир;
Россиядан Хитойга қувур орқали газ етказиб бериш 100 миллиард метр кубга етиши мумкин.
Украина ҳақида
Украина ўзининг хавфсизлик тизимини танлаш ҳуқуқига эга, лекин буни Россия ҳисобидан қилмаслиги керак;
Россия Украинанинг НАТОга аъзо бўлишига доим эътироз билдирган, лекин Европа Иттифоқига эмас;
"Ҳудудлар эвазига Украина учун хавфсизлик кафолатлари" масаласи ҳеч қачон кўтарилмаган;
Россия махсус операцияни ҳудудлар учун эмас, балки одамлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун олиб бормоқда;
Референдумларда Россияга қўшилишни қўллаб-қувватлаган одамларнинг фикрини ҳурмат қилишимиз керак;
2022 йилда Россия Украинага ўз қўшинларини Донбассдан олиб чиқиб, можарога чек қўйишни таклиф қилган эди, бироқ РФ қўшинлари Киевдан олиб чиқилгандан сўнг Украина ўз фикрини ўзгартирди;
Киевга ҳудудлар масаласи бўйича референдум керак, бунинг учун ҳарбий ҳолатни бекор қилиш, демак, сайловлар ўтказиш керак.
Ҳозир Россия Қуролли кучлари барча йўналишларда муваффақиятли олға силжимоқда;
Украина Қуролли кучлари ўз сафларини ушлаб туришга ҳаракат қилмоқда, лекин уларнинг заҳиралари тугамоқда, улар кенг кўламли ҳужумга қодир эмас;
Мединский гуруҳи Украина тинчлик музокараларида самарали ишламоқда. Шунга қарамай Россия Украина билан музокаралар даражасини оширишга тайёр (Трамп Путиндан Зеленский билан учрашишни сўраган);
Зеленский учрашувга тайёр бўлса, уни Москвада ҳам ўтказиш мумкин, лекин бундай учрашув яхши тайёрланган бўлиши керак.
Геосиёсат ҳақида
Путин Си Цзиньпин таклиф қилган глобал бошқарув ташаббусини ижобий баҳолади ва уни ўз вақтида билдирилган деб атади;
Кўп қутбли дунё контурлари шаклланди, лекин кўп қутблилик янги гегемонлар пайдо бўлиши керак дегани эмас — барча мамлакатлар тенг ҳуқуқларга эга бўлиши керак дегани;
Айрим Ғарб мамлакатлари ўз иқтисодий муаммоларини Украинадаги воқеалар баҳонаси билан хаспўшлашга уринмоқда:
Европа Иттифоқининг етакчи иқтисодлари таназзулга юз тутмоқда;
Россия президенти Трампнинг Россия, Хитой ва КХДР гўёки “тил бириктираётгани” ҳақидаги баёнотига муносабат билдираётиб, АҚШ раҳбари ҳазил қилиш ҳиссидан маҳрум эмаслигини таъкидлади.
Путин Хитойда мулоқот қилган барча давлат етакчилари Аляскадаги учрашувни қўллаб-қувватлашларини билдиришгани қайд этди.