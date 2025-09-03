Пекинда Путин Ким Чен Ин билан учрашди – асосий баёнотлар
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын (слева) во время встречи в Пекине.
© Sputnik / Сергей Бобылев/
Oбуна бўлиш
Путин учрашувда Курск вилоятини озод қилишдаги шимолий кореялик ҳарбийларнинг ролини қайд этди.
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Пекинда Корея Халқ Демократик Республикаси (КХДР) етакчиси Ким Чен Ин билан музокаралар ўтказди.
Путин баёнотлари
Россия президенти шимолий кореялик ҳамкасби билан алоҳида учрашув ўтказиш имкониятидан шод эканини қайд этди.
Путин уларнинг икки томонлама муносабатларни барча йўналишларда муҳокама қилиш имконияти бўлишини маълум қилди.
Сўнгги пайтларда икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорлик ўзгача ишонч, иттифоқчилик хусусиятига эга бўлди.
Россия ва КХДР нацизм, фашизм ва милитаризмга қарши умумий курашда қатнашган.
Путин Курск вилоятини озод қилишдаги шимолий кореялик ҳарбийларнинг ролини қайд этди.
“Биз қуролли кучларингиз ва ҳарбий хизматчиларингиз оилалари келтирган қурбонликни ҳеч қачон унутмаймиз. Мен сизга Россия халқи номидан замонавий неонацизмга қарши биргаликда курашдаги иштирок учун миннатдорлик билдиришни истайман. <...> Корея Халқ Демократик Республикаси халқи эзгу миннатдорлик сўзларни етказиб қўйишингизни сўрайман”, - деди Россия президенти.
Ким Чен Ин баёнотлари
Россия ва КХДР муносабатлари ўтган йил июлида тузилган давлатлараро шартномадан кейин барча жабҳаларда ривожланмоқда.
Агар Пхеньян Москвага бирор нарсада ёрдам бера олса, албатта буни бажаради, бу биродарона бурч.
Пекиннинг Тяньаньмэнь майдонида Иккинчи жаҳон урушидаги Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган тантанали ҳарбий парад бўлиб ўтди. Унда, жумладан, Путин ва Ким Чен Ин иштирок этишди.
Кеча, 21:40