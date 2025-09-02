Мирзиёев Пекинда Путин билан учрашди
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Пекине состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента РФ Владимира Путина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон ва Россия президентлари икки томонлама ҳамкорликнинг долзарб масалаларини муҳокама қилишди.
ТОШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. Пекин шаҳрида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Россия президенти Владимир Путиннинг учрашуви бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, етакчилар илгарироқ бўлиб ўтган олий даражадаги мулоқотлар чоғида эришилган келишувларни амалга ошириш нуқтаи назаридан Ўзбекистон – Россия кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада кенгайтириш ҳамда мустаҳкамлаш масалаларини кўриб чиқишди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Пекине состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента РФ Владимира Путина.
В Пекине состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента РФ Владимира Путина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорлик суръатини сақлаб қолишга қаратилган мувофиқлаштирилган чора-тадбирларни қабул қилиш муҳим экани таъкидланди.
“Иқтисодиётнинг устувор тармоқларида лойиҳаларни тайёрлаш ҳамда амалга оширишни жадаллаштириш, ҳудудлар ўртасида ва ташкил этилган қўшма саноат парклари доирасида кооперация алоқаларини рағбатлантиришга алоҳида эътибор қаратилди”, - дейилган хабарда.
Гуманитар соҳада, энг аввало, маданият, санъат, фан ва таълим йўналишларида самарали ҳамкорлик қилинаётгани катта мамнуният билан қайд этилди.
Ўзбекистон ва Россия етакчилари халқаро аҳамиятга молик масалалар юзасидан ҳам фикр алмашишди.