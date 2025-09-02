Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250902/mirziyoev-putin-51691759.html
Мирзиёев Пекинда Путин билан учрашди
Мирзиёев Пекинда Путин билан учрашди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Россия етакчилари илгарироқ бўлиб ўтган олий даражадаги мулоқотлар чоғида эришилган келишувларни амалга ошириш нуқтаи назаридан Ўзбекистон – Россия кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада кенгайтириш ҳамда мустаҳкамлаш масалаларини кўриб чиқишди.
2025-09-02T21:40+0500
2025-09-02T21:40+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
владимир путин
россия
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51691420_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_046b6dc621aa99d59fc7924e53acfa06.jpg
ТОШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. Пекин шаҳрида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Россия президенти Владимир Путиннинг учрашуви бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, етакчилар илгарироқ бўлиб ўтган олий даражадаги мулоқотлар чоғида эришилган келишувларни амалга ошириш нуқтаи назаридан Ўзбекистон – Россия кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада кенгайтириш ҳамда мустаҳкамлаш масалаларини кўриб чиқишди.Савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорлик суръатини сақлаб қолишга қаратилган мувофиқлаштирилган чора-тадбирларни қабул қилиш муҳим экани таъкидланди.Гуманитар соҳада, энг аввало, маданият, санъат, фан ва таълим йўналишларида самарали ҳамкорлик қилинаётгани катта мамнуният билан қайд этилди.Ўзбекистон ва Россия етакчилари халқаро аҳамиятга молик масалалар юзасидан ҳам фикр алмашишди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51691420_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_85258a5b30a78137d01f00141556f0cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев владимир путин учрашув пекин
шавкат мирзиёев владимир путин учрашув пекин

Мирзиёев Пекинда Путин билан учрашди

21:40 02.09.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Пекине состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента РФ Владимира Путина.
В Пекине состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента РФ Владимира Путина. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.09.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон ва Россия президентлари икки томонлама ҳамкорликнинг долзарб масалаларини муҳокама қилишди.
ТОШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. Пекин шаҳрида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Россия президенти Владимир Путиннинг учрашуви бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, етакчилар илгарироқ бўлиб ўтган олий даражадаги мулоқотлар чоғида эришилган келишувларни амалга ошириш нуқтаи назаридан Ўзбекистон – Россия кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада кенгайтириш ҳамда мустаҳкамлаш масалаларини кўриб чиқишди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Пекине состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента РФ Владимира Путина.
В Пекине состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента РФ Владимира Путина. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.09.2025
В Пекине состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента РФ Владимира Путина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорлик суръатини сақлаб қолишга қаратилган мувофиқлаштирилган чора-тадбирларни қабул қилиш муҳим экани таъкидланди.
“Иқтисодиётнинг устувор тармоқларида лойиҳаларни тайёрлаш ҳамда амалга оширишни жадаллаштириш, ҳудудлар ўртасида ва ташкил этилган қўшма саноат парклари доирасида кооперация алоқаларини рағбатлантиришга алоҳида эътибор қаратилди”, - дейилган хабарда.
Гуманитар соҳада, энг аввало, маданият, санъат, фан ва таълим йўналишларида самарали ҳамкорлик қилинаётгани катта мамнуният билан қайд этилди.
Ўзбекистон ва Россия етакчилари халқаро аҳамиятга молик масалалар юзасидан ҳам фикр алмашишди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0