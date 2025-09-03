Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250903/mirziyoev-pekin-parad-51695354.html
Мирзиёев Пекиндаги тантанали ҳарбий парадда иштирок этди
Мирзиёев Пекиндаги тантанали ҳарбий парадда иштирок этди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Пекин шаҳрига расмий ташриф доирасида Тяньаньмэнь майдонида Иккинчи жаҳон урушидаги Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган тантанали ҳарбий парадда иштирок этди. Хитой мудофаа саноати томонидан ишлаб чиқарилган ракета тизимлари, танклар, авиация техникаси ва учувчисиз учиш аппаратларининг энг сўнгги намуналари намойиш этилди.
2025-09-03T09:29+0500
2025-09-03T09:29+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
хитой
пекин
парад
иккинчи жаҳон уруши
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/03/51693907_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_59b840310285be005d9126ef18655560.jpg
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Пекин шаҳрига расмий ташриф доирасида Тяньаньмэнь майдонида Иккинчи жаҳон урушидаги Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган тантанали ҳарбий парадда иштирок этди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Тадбирда йигирмадан ортиқ давлат раҳбарлари ва вакиллари, жумладан, Россия, Беларусь, Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон, Мўғулистон, Тожикистон, Туркманистон, Эрон, Вьетнам, Миср ва бошқа давлатлар етакчилари иштирок этди.ХХР раиси Си Цзиньпин ўз нутқида бугунги шароитда тарихий хотирани асраб-авайлаш, тинчликни сақлаш ва адолатни таъминлаш муҳимлигини таъкидлади.Қайд этилишича, парадда Хитой халқ озодлик армиясининг 45 та бўлинмаси иштирок этди. Хитой мудофаа саноати томонидан ишлаб чиқарилган ракета тизимлари, танклар, авиация техникаси ва учувчисиз учиш аппаратларининг энг сўнгги намуналари намойиш этилди.Бундай парадлар 1949 йилдан буён Пекинда ўтказиб келинади, қуролли кучларнинг сўнгги катта кўриги эса 2019 йил 1 октябрда бўлиб ўтган ва унда 15 мингга яқин иштирокчи қатнашган.“Ўзбекистон президентининг Пекин шаҳридаги тантанали тадбирларда иштироки мамлакатимизнинг халқлар ўртасидаги дўстлик ва ўзаро англашувни мустаҳкамлаш, тинчлик, барқарор тараққиёт ва фаровонлик йўлида минтақавий ва глобал даражада конструктив мулоқотни ривожлантиришга қаратилган изчил ташқи сиёсатининг навбатдаги тасдиғи бўлди”, - дейилган хабарда.
https://sputniknews.uz/20250902/mirziyoev-putin-51691759.html
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/03/51693907_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6d53358f557b6bec177f093f5e4578a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев хитой пекин парад маълумот иккинчи жаҳон урушидаги ғалабанинг 80 йилли
шавкат мирзиёев хитой пекин парад маълумот иккинчи жаҳон урушидаги ғалабанинг 80 йилли

Мирзиёев Пекиндаги тантанали ҳарбий парадда иштирок этди

09:29 03.09.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном мероприятии в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне
 Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном мероприятии в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.09.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Парадда Хитой мудофаа саноати томонидан ишлаб чиқарилган ракета тизимлари, танклар, авиация техникаси ва учувчисиз учиш аппаратларининг энг сўнгги намуналари намойиш этилди.
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Пекин шаҳрига расмий ташриф доирасида Тяньаньмэнь майдонида Иккинчи жаҳон урушидаги Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган тантанали ҳарбий парадда иштирок этди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
Тадбирда йигирмадан ортиқ давлат раҳбарлари ва вакиллари, жумладан, Россия, Беларусь, Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон, Мўғулистон, Тожикистон, Туркманистон, Эрон, Вьетнам, Миср ва бошқа давлатлар етакчилари иштирок этди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
 Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном мероприятии в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне - Sputnik Ўзбекистон
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
 Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном мероприятии в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне - Sputnik Ўзбекистон
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
 Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном мероприятии в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне - Sputnik Ўзбекистон
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
 Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном мероприятии в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне - Sputnik Ўзбекистон
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
 Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном мероприятии в честь 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне - Sputnik Ўзбекистон
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
ХХР раиси Си Цзиньпин ўз нутқида бугунги шароитда тарихий хотирани асраб-авайлаш, тинчликни сақлаш ва адолатни таъминлаш муҳимлигини таъкидлади.
Қайд этилишича, парадда Хитой халқ озодлик армиясининг 45 та бўлинмаси иштирок этди. Хитой мудофаа саноати томонидан ишлаб чиқарилган ракета тизимлари, танклар, авиация техникаси ва учувчисиз учиш аппаратларининг энг сўнгги намуналари намойиш этилди.
Бундай парадлар 1949 йилдан буён Пекинда ўтказиб келинади, қуролли кучларнинг сўнгги катта кўриги эса 2019 йил 1 октябрда бўлиб ўтган ва унда 15 мингга яқин иштирокчи қатнашган.
“Ўзбекистон президентининг Пекин шаҳридаги тантанали тадбирларда иштироки мамлакатимизнинг халқлар ўртасидаги дўстлик ва ўзаро англашувни мустаҳкамлаш, тинчлик, барқарор тараққиёт ва фаровонлик йўлида минтақавий ва глобал даражада конструктив мулоқотни ривожлантиришга қаратилган изчил ташқи сиёсатининг навбатдаги тасдиғи бўлди”, - дейилган хабарда.
В Пекине состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента РФ Владимира Путина. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.09.2025
Мирзиёев Пекинда Путин билан учрашди
Кеча, 21:40
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0