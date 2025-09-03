Ерости сувини ҳисоблагичсиз олиш тақиқланди: фақат фуқароларга 5 метр кубгача рухсат бор

https://sputniknews.uz/20250903/erosti-suv-hisoblagichsiz-taqiq-51699654.html
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik.
Ўзбекистон ҳукумати қарори
билан “Ерости сув олиш иншоотларини сув ҳисоблаш воситалари билан жиҳозлашни рўйхатга олиш ва муҳрлаш бўйича давлат хизматини кўрсатиш”нинг маъмурий регламенти тасдиқланди.
Регламентга кўра, ушбу давлат хизмати давлат хизматлари марказлари ёки ЯИДХП орқали кўрсатилади.
Сув ҳисоблаш воситалари билан жиҳозланмаган ерости сув олиш иншоотларидан фойдаланиш тақиқланади. Фақат якка тартибдаги фуқаролар шахсий эҳтиёжлари учун суткасига 5 куб. метргача сувни ҳисоблагичсиз олишлари мумкин.
Ерости сув олиш иншоотларидан олинаётган сув ҳисобини юритиш учун фақат Ўзбекистонда ўлчаш воситалари давлат реестрига киритилган турлардаги сув ҳисоблаш воситаларининг ўрнатилишига йўл қўйилади.
Сув ҳисоблаш воситалари насосли қудуқларда сув чиқишини бошқариш қурилмасидан олдин, фавворали қудуқлар ва булоқларда бошқариш қурилмасидан кейин ўрнатилиши лозим.
Давлат хизмати кўрсатилгани учун БҲМнинг 50 фоизи миқдорида йиғим ундирилади.
Ҳудудий гидрогеология станциялари ва туман солиқ инспекциялари сўровнома юборилгач, 10 кун муддатда ерости сув олиш иншоотларида ўрнатилган сув ҳисоблаш воситаларини рўйхатга олади ва муҳрлайди.