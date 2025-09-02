Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250902/putin-ukraina-mojaro-51682230.html
Путин Украинадаги можаронинг асл сабабини тушунтирди
Путин Украинадаги можаронинг асл сабабини тушунтирди
Sputnik Ўзбекистон
2022 йил 24 февраль куни Путин Украинада махсус ҳарбий операция бошланганин эълон қилаётиб, унинг мақсади Украинани демилитаризация ва денацификация қилиш ҳамда Донбасс аҳолисини Киев режимининг геноцидидан ҳимоя қилиш деб атаганди. Шунингдек, Москва Украинанинг НАТОга қўшилишига қарши.
2025-09-02T17:14+0500
2025-09-02T17:14+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
владимир путин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51682440_0:0:3134:1762_1920x0_80_0_0_420334d44ff7a47e95fce7e48ba3b43c.jpg
ТОШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Украинадаги можаронинг асл моҳиятини тушунтирди – Россияни ўз манфаатлари ва Донбассдаги одамларни ҳимоя қилишга мажбур қилишди.2022 йил 24 февраль куни Путин Украинада махсус ҳарбий операция бошланганин эълон қилаётиб, унинг мақсади Украинани демилитаризация ва денацификация қилиш ҳамда Донбасс аҳолисини Киев режимининг геноцидидан ҳимоя қилиш деб атаганди. Шунингдек, Москва Украинанинг НАТОга қўшилишига қарши.
https://sputniknews.uz/20250901/ukraina-mojarosi-putin-51650310.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51682440_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_56a4dfe1bbcd42a30324409ef6e80c78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
украина россия можаро уруш сабаб маълумот
украина россия можаро уруш сабаб маълумот

Путин Украинадаги можаронинг асл сабабини тушунтирди

17:14 02.09.2025
© Sputnik / POOL / Медиабанкка ўтишПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.09.2025
© Sputnik / POOL
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россияни Донбассдаги одамларни ҳимоя қилишга мажбур қилишган.
ТОШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Украинадаги можаронинг асл моҳиятини тушунтирди – Россияни ўз манфаатлари ва Донбассдаги одамларни ҳимоя қилишга мажбур қилишди.
“Россияга келсак, у ўз манфаатлари ва ўз ҳаёти, тақдирини Россия, бизнинг тарих ва анъаналаримиз билан боғлаган одамларни ҳимоя қилишга мажбур бўлди. Мана можаронинг моҳияти нимада, мана бу қаердан пайдо бўлган. Ва бу умуман бизнинг агрессив феъл-атворимиз эмас, балки бу бошқа томоннинг агрессив феъл-атвори. Бизнинг ўз манфаатларимизни ҳимоя қилишдан бўлак бошқа ҳеч қандай мақсадимиз йўқ”, - деди Путин Пекинда Словакия бош вазири Роберт Фицо билан учрашувда.
2022 йил 24 февраль куни Путин Украинада махсус ҳарбий операция бошланганин эълон қилаётиб, унинг мақсади Украинани демилитаризация ва денацификация қилиш ҳамда Донбасс аҳолисини Киев режимининг геноцидидан ҳимоя қилиш деб атаганди. Шунингдек, Москва Украинанинг НАТОга қўшилишига қарши.
Владимир Путин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.09.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Украина можаросини ҳал қилиш учун дастлабки сабабларни бартараф этиш керак – Путин
Кеча, 14:19
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0