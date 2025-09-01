Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Украина можаросини ҳал қилиш учун дастлабки сабабларни бартараф этиш керак – Путин
Украина можаросини ҳал қилиш учун дастлабки сабабларни бартараф этиш керак – Путин
Украина можароси қачонки унинг дастлабки сабаблари бартараф этилса, ўшанда у барқарор ва узоқ муддатли ҳал этиши мумкин. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин ШҲТ саммитида сўзлаган нутқида маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 1 сен – Sputnik. Украина можароси қачонки унинг дастлабки сабаблари бартараф этилса, ўшанда у барқарор ва узоқ муддатли ҳал этилиши мумкин. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин ШҲТ саммитида сўзлаган нутқида маълум қилди.Шунингдек, Путин инқироз Ғарб Украинада содир этган давлат тўнтарилиши натижасида юзага келганини таъкидлади. Ғарбнинг доимий равишда Киевни НАТОга тортишга бўлган уринишлари Украина можаросининг асосий сабабларидан биридир.
украина
украина можароси уруш россия қачон тугайди путин
Украина можаросини ҳал қилиш учун дастлабки сабабларни бартараф этиш керак – Путин

14:19 01.09.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтиш Владимир Путин
 Владимир Путин
© Sputnik / Сергей Бобылев
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия президентининг сўзларига кўра, барқарор ва узоқ муддатли тинчлик ўрнатиш имконини беради.
ТОШКЕНТ, 1 сен – Sputnik. Украина можароси қачонки унинг дастлабки сабаблари бартараф этилса, ўшанда у барқарор ва узоқ муддатли ҳал этилиши мумкин. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин ШҲТ саммитида сўзлаган нутқида маълум қилди.
“Украинадаги можаронинг тартибга солиниши барқарор ва узоқ муддатли хусусиятга эга бўлиши учун инқирознинг дастлабки сабаблари бартараф этилиши зарур... Хавфсизлик соҳасида адолатли мувозанат тикланиши керак”, - деди Россия раҳбари.
Шунингдек, Путин инқироз Ғарб Украинада содир этган давлат тўнтарилиши натижасида юзага келганини таъкидлади. Ғарбнинг доимий равишда Киевни НАТОга тортишга бўлган уринишлари Украина можаросининг асосий сабабларидан биридир.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
ЕИ етакчилари Украинадаги можарони чўзаётганини ҳатто АҚШ кўряпти – Дмитриев
Кеча, 16:23
