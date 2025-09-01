https://sputniknews.uz/20250901/ukraina-mojarosi-putin-51650310.html
Украина можаросини ҳал қилиш учун дастлабки сабабларни бартараф этиш керак – Путин
Украина можаросини ҳал қилиш учун дастлабки сабабларни бартараф этиш керак – Путин
Sputnik Ўзбекистон
Украина можароси қачонки унинг дастлабки сабаблари бартараф этилса, ўшанда у барқарор ва узоқ муддатли ҳал этиши мумкин. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин ШҲТ саммитида сўзлаган нутқида маълум қилди.
2025-09-01T14:19+0500
2025-09-01T14:19+0500
2025-09-01T14:19+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
владимир путин
украина
ғарб
нато
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/01/51643216_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_d14acf4c42168fdb812da73cc6d63507.jpg
ТОШКЕНТ, 1 сен – Sputnik. Украина можароси қачонки унинг дастлабки сабаблари бартараф этилса, ўшанда у барқарор ва узоқ муддатли ҳал этилиши мумкин. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин ШҲТ саммитида сўзлаган нутқида маълум қилди.Шунингдек, Путин инқироз Ғарб Украинада содир этган давлат тўнтарилиши натижасида юзага келганини таъкидлади. Ғарбнинг доимий равишда Киевни НАТОга тортишга бўлган уринишлари Украина можаросининг асосий сабабларидан биридир.
https://sputniknews.uz/20250831/ei-ukraina-mojaro-dmitriev-51637752.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/01/51643216_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_9747bce30b25f505540503a6d4aedd60.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина можароси уруш россия қачон тугайди путин
украина можароси уруш россия қачон тугайди путин
Украина можаросини ҳал қилиш учун дастлабки сабабларни бартараф этиш керак – Путин
Россия президентининг сўзларига кўра, барқарор ва узоқ муддатли тинчлик ўрнатиш имконини беради.
ТОШКЕНТ, 1 сен – Sputnik. Украина можароси қачонки унинг дастлабки сабаблари бартараф этилса, ўшанда у барқарор ва узоқ муддатли ҳал этилиши мумкин. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин ШҲТ саммитида сўзлаган нутқида маълум қилди.
“Украинадаги можаронинг тартибга солиниши барқарор ва узоқ муддатли хусусиятга эга бўлиши учун инқирознинг дастлабки сабаблари бартараф этилиши зарур... Хавфсизлик соҳасида адолатли мувозанат тикланиши керак”, - деди Россия раҳбари.
Шунингдек, Путин инқироз Ғарб Украинада содир этган давлат тўнтарилиши натижасида юзага келганини таъкидлади. Ғарбнинг доимий равишда Киевни НАТОга тортишга бўлган уринишлари Украина можаросининг асосий сабабларидан биридир.