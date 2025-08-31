Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
ЕИ етакчилари Украинадаги можарони чўзаётганини ҳатто АҚШ кўряпти – Дмитриев
ЕИ етакчилари Украинадаги можарони чўзаётганини ҳатто АҚШ кўряпти – Дмитриев
Россия президентининг хорижий мамлакатлар билан инвестиция-иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили ЕИ ҳақиқий тинчлик жараёнини барбод қилишни бас қилиши...
ТОШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Америка ҳукумати ҳозир Европа Иттифоқи етакчилари бажариб бўлмайдиган талабларни қўйиб, Украинадаги можарони чўзаётганини кўрмоқда. Бу ҳақда Россия президентининг хорижий мамлакатлар билан инвестиция-иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили Кирилл Дмитриев шундай фикрда.Дмитриев таъкидлашича, ёлғон нарративларни эмас, балки дипломатияни танлаши шарт. У уруш оловини ёқувчилар фош этилганини қўшимча қилган.Аввалроқ “Axios” нашри АҚШ маъмурияти ходимлари қатор Европа етакчилари Украинадаги можарони ҳал қилиш саъй-ҳаракатларига яширинча тўсқинлик қилаётганда гумон қилаётганини ёзганди. Таъкидланишича. Айрим Европа етакчилари АҚШ президенти Дональд Трампнинг Украинадаги можарони тугатиш бўйича ҳаракатларини омма олдида қўллаб-қувватлайди, шу билан бирга яширинча тинчликка оид жараёнларни йўққа чиқаришга уринишади.
украина
16:23 31.08.2025 (янгиланди: 16:24 31.08.2025)
Россия президентининг хорижий мамлакатлар билан инвестиция-иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили ЕИ ҳақиқий тинчлик жараёнини барбод қилишни бас қилиши шартлигини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Америка ҳукумати ҳозир Европа Иттифоқи етакчилари бажариб бўлмайдиган талабларни қўйиб, Украинадаги можарони чўзаётганини кўрмоқда. Бу ҳақда Россия президентининг хорижий мамлакатлар билан инвестиция-иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили Кирилл Дмитриев шундай фикрда.
“Ҳатто Вашингтон буни энди кўрмоқда – ЕИ етакчилари ўзларининг бажариб бўлмайдиган талаблари билан можарони чўзмоқда. ЕИ ҳақиқий тинчлик жараёнини барбод қилишни бас қилиши шарт. ЕИ Байденнинг муваффақиятсиз мантиғига эргашишни бас қилиши шарт”, - дея ёзди у ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида.
Дмитриев таъкидлашича, ёлғон нарративларни эмас, балки дипломатияни танлаши шарт. У уруш оловини ёқувчилар фош этилганини қўшимча қилган.
Аввалроқ “Axios” нашри АҚШ маъмурияти ходимлари қатор Европа етакчилари Украинадаги можарони ҳал қилиш саъй-ҳаракатларига яширинча тўсқинлик қилаётганда гумон қилаётганини ёзганди. Таъкидланишича. Айрим Европа етакчилари АҚШ президенти Дональд Трампнинг Украинадаги можарони тугатиш бўйича ҳаракатларини омма олдида қўллаб-қувватлайди, шу билан бирга яширинча тинчликка оид жараёнларни йўққа чиқаришга уринишади.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Песков: Россия можарони тартибга солишга бўйича ўз позициясини Украинага етказди
29 Август, 17:25
0