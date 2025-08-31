https://sputniknews.uz/20250831/ei-ukraina-mojaro-dmitriev-51637752.html
ЕИ етакчилари Украинадаги можарони чўзаётганини ҳатто АҚШ кўряпти – Дмитриев
ЕИ етакчилари Украинадаги можарони чўзаётганини ҳатто АҚШ кўряпти – Дмитриев
Россия президентининг хорижий мамлакатлар билан инвестиция-иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили ЕИ ҳақиқий тинчлик жараёнини барбод қилишни бас қилиши... 31.08.2025
ТОШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Америка ҳукумати ҳозир Европа Иттифоқи етакчилари бажариб бўлмайдиган талабларни қўйиб, Украинадаги можарони чўзаётганини кўрмоқда. Бу ҳақда Россия президентининг хорижий мамлакатлар билан инвестиция-иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили Кирилл Дмитриев шундай фикрда.Дмитриев таъкидлашича, ёлғон нарративларни эмас, балки дипломатияни танлаши шарт. У уруш оловини ёқувчилар фош этилганини қўшимча қилган.Аввалроқ “Axios” нашри АҚШ маъмурияти ходимлари қатор Европа етакчилари Украинадаги можарони ҳал қилиш саъй-ҳаракатларига яширинча тўсқинлик қилаётганда гумон қилаётганини ёзганди. Таъкидланишича. Айрим Европа етакчилари АҚШ президенти Дональд Трампнинг Украинадаги можарони тугатиш бўйича ҳаракатларини омма олдида қўллаб-қувватлайди, шу билан бирга яширинча тинчликка оид жараёнларни йўққа чиқаришга уринишади.
украина
