Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250829/peskov-rossiya-ukraina-51602547.html
Песков: Россия можарони тартибга солишга оид барча позицияларини Украинага етказди
Песков: Россия можарони тартибга солишга оид барча позицияларини Украинага етказди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Украинадаги можарони тартибга солиш бўйича ўзининг барча позицияларини Киевга етказди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
2025-08-29T17:25+0500
2025-08-29T17:25+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
дунё янгиликлари
дунёда
дмитрий песков
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1d/51602641_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_19e501c60baff458079da208580deb21.jpg
ТОШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Россия Украинадаги можарони тартибга солиш бўйича ўзининг барча позицияларини Киевга етказди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Шунингдек, Песков Путин Зеленский билан учрашиш имкониятини истисно этмаётганини таъкидлади. Аммо олий даражадаги ҳар қандай учрашувга яхши тайёргарлик кўрилган бўлиши шарт.Россия президенти матбуот котибининг қўшимча қилишича, ҳозирча экспертлар даражасида ишлар қайнаяпти деб бўлмайди.
https://sputniknews.uz/20250825/lavrov-intervyu-51476605.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1d/51602641_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_6ad5fa1f3fa0388e3cdcea37b737d287.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия украина можаро тартибга солиш
россия украина можаро тартибга солиш

Песков: Россия можарони тартибга солишга оид барча позицияларини Украинага етказди

17:25 29.08.2025
© Sputnik / POOL / Медиабанкка ўтишДмитрий Песков
Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.08.2025
© Sputnik / POOL
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Кремль вакилининг таъкидлашича, Россия бундай музокараларга ўз тайёргарлигини сақлаб қолмоқда.
ТОШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Россия Украинадаги можарони тартибга солиш бўйича ўзининг барча позицияларини Киевга етказди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.

“Биз ўз манфаатдорлигимиз ва бундай музокараларга тайёрлигимизни сақлаб қоляпмиз, барча позицияларимиз етказилган, тегишли лойиҳалар, асосий низомлар ёзма шаклда Украина томонига берилган”, - деди Кремль вакили РИА Новости саволига жавоб бераётиб.

Шунингдек, Песков Путин Зеленский билан учрашиш имкониятини истисно этмаётганини таъкидлади. Аммо олий даражадаги ҳар қандай учрашувга яхши тайёргарлик кўрилган бўлиши шарт.
Россия президенти матбуот котибининг қўшимча қилишича, ҳозирча экспертлар даражасида ишлар қайнаяпти деб бўлмайди.
Глава МИД РФ С. Лавров - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.08.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Зеленский мақоми, ҳудудлар масаласи ва Россия мақсадлари: Лавров NBC учун интервью берди
25 Август, 09:44
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0