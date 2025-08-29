https://sputniknews.uz/20250829/peskov-rossiya-ukraina-51602547.html
Песков: Россия можарони тартибга солишга оид барча позицияларини Украинага етказди
Песков: Россия можарони тартибга солишга оид барча позицияларини Украинага етказди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Украинадаги можарони тартибга солиш бўйича ўзининг барча позицияларини Киевга етказди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
2025-08-29T17:25+0500
2025-08-29T17:25+0500
2025-08-29T17:25+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
дунё янгиликлари
дунёда
дмитрий песков
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1d/51602641_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_19e501c60baff458079da208580deb21.jpg
ТОШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Россия Украинадаги можарони тартибга солиш бўйича ўзининг барча позицияларини Киевга етказди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Шунингдек, Песков Путин Зеленский билан учрашиш имкониятини истисно этмаётганини таъкидлади. Аммо олий даражадаги ҳар қандай учрашувга яхши тайёргарлик кўрилган бўлиши шарт.Россия президенти матбуот котибининг қўшимча қилишича, ҳозирча экспертлар даражасида ишлар қайнаяпти деб бўлмайди.
https://sputniknews.uz/20250825/lavrov-intervyu-51476605.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1d/51602641_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_6ad5fa1f3fa0388e3cdcea37b737d287.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия украина можаро тартибга солиш
россия украина можаро тартибга солиш
Песков: Россия можарони тартибга солишга оид барча позицияларини Украинага етказди
Кремль вакилининг таъкидлашича, Россия бундай музокараларга ўз тайёргарлигини сақлаб қолмоқда.
ТОШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Россия Украинадаги можарони тартибга солиш бўйича ўзининг барча позицияларини Киевга етказди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Биз ўз манфаатдорлигимиз ва бундай музокараларга тайёрлигимизни сақлаб қоляпмиз, барча позицияларимиз етказилган, тегишли лойиҳалар, асосий низомлар ёзма шаклда Украина томонига берилган”, - деди Кремль вакили РИА Новости саволига жавоб бераётиб.
Шунингдек, Песков Путин Зеленский билан учрашиш имкониятини истисно этмаётганини таъкидлади. Аммо олий даражадаги ҳар қандай учрашувга яхши тайёргарлик кўрилган бўлиши шарт.
Россия президенти матбуот котибининг қўшимча қилишича, ҳозирча экспертлар даражасида ишлар қайнаяпти деб бўлмайди.