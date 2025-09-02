https://sputniknews.uz/20250902/ozbekiston-senat-belarus-tashrif-51688237.html
Сенат раиси бошчилигидаги делегация Беларусга ташриф буюрди
Сенат раиси бошчилигидаги делегация Беларусга ташриф буюрди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон сенати раиси Витебскга ташриф буюрди
2025-09-02T18:14+0500
2025-09-02T18:14+0500
2025-09-02T18:29+0500
сиёсат
ўзбекистон
беларусь
ўзбекистон олий мажлиси сенати
форум
учрашув
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51687589_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c04165365a11e348173931a53a7883d5.jpg
ТОШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати раиси Танзила Нарбаева бошчилигидаги парламент делегацияси Беларуснинг Витебск шаҳрига расмий ташриф билан келди. Бу ҳақда юқори палата матбуот хизмати хабар бермоқда.Учрашувнинг ялпи қисмида Нарбаева ҳамда у бошчилик қилаётган делегация аъзолари Беларусь Миллий Мажлиси Республика кенгаши раиси Наталья Кочанова билан биргаликда Иккинчи жаҳон уруши йилларида ҳалок бўлган жангчилар хотирасига бағишланган Витебскдаги Ғалаба майдонидаги ёдгорлик мажмуасига гулчамбар қўйиш маросимида қатнашишди.Форумда еттита секция фаолият юритиб, саноат, ижтимоий-иқтисодий соҳалар, маҳаллий вакиллик органлари ҳамда ёшлар ҳамкорлигигача бўлган масалалар муҳокама қилинади.Шунингдек, Витебск шаҳрида “Made in Uzbekistan” миллий кўргазмаси ташкил этилиб, озиқ-овқат, фармацевтика, енгил саноат, туризм, ҳунармандчилик ва электрон техника йўналишларида фаолият юритаётган 70 нафардан ортиқ тадбиркор аёл ўз маҳсулот ва хизматларини намойиш этади.
https://sputniknews.uz/20250829/belarus-ozbekiston-biznes-forum-51604916.html
ўзбекистон
беларусь
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51687589_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d202317cf9ae1628768155ab98022c0d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сенат нарбаева беларусь витебск форум учрашум
сенат нарбаева беларусь витебск форум учрашум
Сенат раиси бошчилигидаги делегация Беларусга ташриф буюрди
18:14 02.09.2025 (янгиланди: 18:29 02.09.2025)
Беларусда ижтимоий-иқтисодий соҳалар, маҳаллий вакиллик органлари ҳамда ёшлар ҳамкорлигигача бўлган масалалар муҳокама қилинади.
ТОШКЕНТ, 2 сен – Sputnik.
Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати раиси Танзила Нарбаева бошчилигидаги парламент делегацияси Беларуснинг Витебск шаҳрига расмий ташриф билан келди. Бу ҳақда юқори палата матбуот хизмати хабар бермоқда
.
Учрашувнинг ялпи қисмида Нарбаева ҳамда у бошчилик қилаётган делегация аъзолари Беларусь Миллий Мажлиси Республика кенгаши раиси Наталья Кочанова билан биргаликда Иккинчи жаҳон уруши йилларида ҳалок бўлган жангчилар хотирасига бағишланган Витебскдаги Ғалаба майдонидаги ёдгорлик мажмуасига гулчамбар қўйиш маросимида қатнашишди
.
Хабар қилинишича, ташриф доирасида делегациянинг бир қатор тадбирларда иштирок этиши режалаштирилган. Ўзбекистон ва Беларусь парламентлари ўртасида ҳамкорлик бўйича комиссиянинг ялпи мажлиси ҳамда “Ўзбекистон – Беларусь: ҳамкорлик барқарор ривожланиш омили сифатида” мавзусида тадбиркор аёлларнинг учинчи бизнес-форуми ўтказилиши шулар жумласидандир.
Форумда еттита секция фаолият юритиб, саноат, ижтимоий-иқтисодий соҳалар, маҳаллий вакиллик органлари ҳамда ёшлар ҳамкорлигигача бўлган масалалар муҳокама қилинади.
Шунингдек, Витебск шаҳрида “Made in Uzbekistan” миллий кўргазмаси ташкил этилиб, озиқ-овқат, фармацевтика, енгил саноат, туризм, ҳунармандчилик ва электрон техника йўналишларида фаолият юритаётган 70 нафардан ортиқ тадбиркор аёл ўз маҳсулот ва хизматларини намойиш этади.