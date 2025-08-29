Ўзбекистон
Витебскда III Беларусь–Ўзбекистон аёллар бизнес-форуми ўтказилади
Витебскда III Беларусь–Ўзбекистон аёллар бизнес-форуми ўтказилади
Беларусда учинчи аёллар бизнес-форуми бўлиб ўтади
2025-08-29
2025-08-29T18:40+0500
ТОШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Беларусь Республика кенгаши раиси Наталья Кочанова Витебск шаҳрида 2-3 сентябрь кунлари III Беларусь–Ўзбекистон аёллар бизнес-форуми ўтказилишини маълум қилди, дея хабар бермоқда БелТА.Форум мавзуси — “Беларусь–Ўзбекистон: ҳамкорлик барқарор ривожланиш омили сифатида”. Тадбир дастурига кўра, 2 сентябрь куни енгил саноат, машинасозлик, туризм, агросаноат мажмуаси, ёшлар ҳамкорлиги ва ҳудудий ривожланиш бўйича еттита шўбадан иборат муҳокамалар ўтказилади. Қўшимча қилинишича, айнан шу куни Беларусь –Ўзбекистон ишбилармонлар кенгаши йиғилиши ҳам бўлиб ўтади.Маълумотларга кўра, 3 сентябрь куни форумнинг ялпи мажлиси ўтказилиши режалаштирилган. Форум доирасида икки давлат ўртасида қатор шартномалар ва ҳамкорлик битимлари имзоланиши кутилмоқда.Тадбир давомида Беларусь ва Ўзбекистон ҳудудларининг халқ хўжалиги ютуқлари кўргазмаси ҳам ташкил этилади. Унда форум ташкилотчилари сифатида Беларусь Республикаси кенгаши ва Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати иштирок этади.
18:40 29.08.2025
© Foto : BELTA.BY III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум
© Foto : BELTA.BY
Наталья Кочанова мазкур форум икки мамлакат ўртасидаги иқтисодий ва ижтимоий алоқаларни янада мустаҳкамлашга хизмат қилинишини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Беларусь Республика кенгаши раиси Наталья Кочанова Витебск шаҳрида 2-3 сентябрь кунлари III Беларусь–Ўзбекистон аёллар бизнес-форуми ўтказилишини маълум қилди, дея хабар бермоқда БелТА.
Форум мавзуси — “Беларусь–Ўзбекистон: ҳамкорлик барқарор ривожланиш омили сифатида”. Тадбир дастурига кўра, 2 сентябрь куни енгил саноат, машинасозлик, туризм, агросаноат мажмуаси, ёшлар ҳамкорлиги ва ҳудудий ривожланиш бўйича еттита шўбадан иборат муҳокамалар ўтказилади. Қўшимча қилинишича, айнан шу куни Беларусь –Ўзбекистон ишбилармонлар кенгаши йиғилиши ҳам бўлиб ўтади.
Маълумотларга кўра, 3 сентябрь куни форумнинг ялпи мажлиси ўтказилиши режалаштирилган. Форум доирасида икки давлат ўртасида қатор шартномалар ва ҳамкорлик битимлари имзоланиши кутилмоқда.
Тадбир давомида Беларусь ва Ўзбекистон ҳудудларининг халқ хўжалиги ютуқлари кўргазмаси ҳам ташкил этилади. Унда форум ташкилотчилари сифатида Беларусь Республикаси кенгаши ва Ўзбекистон Олий Мажлиси Сенати иштирок этади.
