Беларус компанияси билан автобус ойнаси ишлаб чиқариш муҳокама қилинди
КУВО – транспорт воситалари учун МДҲдаги етакчи шиша маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи корхоналардан бири. 28.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. 2025 йил 27 август куни Инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Хуррам Тешабаев Беларусиянинг “КУВО” компанияси ҳамда тегишли идора вакиллари билан учрашув ўтказди. Музокаралар давомида машинасозлик соҳасидаги ҳамкорлик истиқболлари ва қўшма инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди. Томонлар истиқболли лойиҳаларни амалга ошириш юзасидан музокараларни давом эттиришга келишиб олдилар. Шу муносабат билан, локализация ташаббусларини баҳолаш мақсадида техник ва иқтисодий маълумотлар алмашинуви йўлга қўйилиши белгиланди.Маълумот учун: “КУВО” – МДҲдаги етакчи ишлаб чиқарувчи корхоналардан бири бўлиб, турли транспорт воситалари учун кенг ассортиментдаги шиша маҳсулотлари ишлаб чиқаришга ихтисослашган.
11:45 28.08.2025 (янгиланди: 11:54 28.08.2025)
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik.
2025 йил 27 август куни Инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Хуррам Тешабаев Беларусиянинг “КУВО” компанияси ҳамда тегишли идора вакиллари билан учрашув ўтказди
.
Музокаралар давомида машинасозлик соҳасидаги ҳамкорлик истиқболлари ва қўшма инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.
Хусусан, автобуслар учун кўп қаватли шиша, панорамали ва бурилувчи ойналар, шунингдек, транспорт воситалари учун ясси ва юқори ҳароратда тобланган эгри шишалар ишлаб чиқариш ва етказиб бериш ҳажмларини кенгайтириш имкониятлари кўриб чиқилди.
Томонлар истиқболли лойиҳаларни амалга ошириш юзасидан музокараларни давом эттиришга келишиб олдилар. Шу муносабат билан, локализация ташаббусларини баҳолаш мақсадида техник ва иқтисодий маълумотлар алмашинуви йўлга қўйилиши белгиланди.
Маълумот учун: “КУВО” – МДҲдаги етакчи ишлаб чиқарувчи корхоналардан бири бўлиб, турли транспорт воситалари учун кенг ассортиментдаги шиша маҳсулотлари ишлаб чиқаришга ихтисослашган.