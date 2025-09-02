https://sputniknews.uz/20250902/maktabl-yangi-oquv-yili-51677353.html
Мактабларда янги ўқув йили бошланди – фото
Мактабларда янги ўқув йили бошланди – фото
Sputnik Ўзбекистон
Мактабларда ”Келажак соати” дарслари ташкил этилди. Биринчи синф ўқувчиларига ўқув қуроллари, мактаб сумкаси, дарсликлар мажмуасидан иборат Президент совғалари топширилди. 2025-2026-ўқув йилида 10 мингдан ортиқ мактабларга 720 мингдан ортиқ ўғил-қизлар 1-синфга қабул қилинди.
2025-09-02T14:12+0500
2025-09-02T14:12+0500
2025-09-02T16:10+0500
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51667266_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_a46c0f406a4e644e1f67f84124b8a79d.jpg
ТОШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. 2 сентябрь куни Ўзбекистоннинг барча умумтаълим масканларида 2025-2026-ўқув йилининг биринчи дарс соатлари бошланди.Мактабларда ”Келажак соати” дарслари ташкил этилди. Биринчи синф ўқувчиларига ўқув қуроллари, мактаб сумкаси, дарсликлар мажмуасидан иборат Президент совғалари топширилди.2025-2026-ўқув йилида 10 мингдан ортиқ мактабларга 720 мингдан ортиқ ўғил-қизлар 1-синфга қабул қилинди.Президент Шавкат Мирзиёев ўқувчи ва ўқитувчиларни янги ўқув йили билан табриклаб, улар мустаҳкам соғлик, янгидан-янги ғалабалар ва бахт тилади.Sputnik мухбири пойтахт мактабларида бўлиб, биринчи қўнғироқ табдирларини камерага муҳрлади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51667266_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c412c2b9cd3c21d3a26e4f800e9e0da9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон мактаб ўқув йили биринчи қўнғироқ фото
ўзбекистон мактаб ўқув йили биринчи қўнғироқ фото
Мактабларда янги ўқув йили бошланди – фото 14:12 02.09.2025 (янгиланди: 16:10 02.09.2025)
Бу йил 720 мингдан ортиқ ўғил-қизлар 1-синфга қабул қилинди.
ТОШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. 2 сентябрь куни Ўзбекистоннинг барча умумтаълим масканларида 2025-2026-ўқув йилининг биринчи дарс соатлари бошланди.
Мактабларда ”Келажак соати” дарслари ташкил этилди. Биринчи синф ўқувчиларига ўқув қуроллари, мактаб сумкаси, дарсликлар мажмуасидан иборат Президент совғалари топширилди.
2025-2026-ўқув йилида 10 мингдан ортиқ мактабларга 720 мингдан ортиқ ўғил-қизлар 1-синфга қабул қилинди.
Президент Шавкат Мирзиёев ўқувчи ва ўқитувчиларни янги ўқув йили билан табриклаб, улар мустаҳкам соғлик, янгидан-янги ғалабалар ва бахт
тилади.
Sputnik мухбири пойтахт мактабларида бўлиб, биринчи қўнғироқ табдирларини камерага муҳрлади.
© Sputnik / Александра Терехина © Sputnik / Александра Терехина © Sputnik / Александра Терехина © Sputnik / Александра Терехина © Sputnik / Александра Терехина © Sputnik / Александра Терехина © Sputnik / Александра Терехина