Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250831/ozbekiston-misr-kimyo-sanoati-51638568.html
Ўзбекистон ва Миср кимё саноатида янги қўшма лойиҳаларни бошлайди
Ўзбекистон ва Миср кимё саноатида янги қўшма лойиҳаларни бошлайди
Sputnik Ўзбекистон
"Ўзкимёсаноатлойиҳа" АЖ мутахассислари икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва қўшма саноат лойиҳаларини ривожлантириш мақсадида Мисрда бўлишди.
2025-08-31T17:31+0500
2025-08-31T17:31+0500
иқтисод
ўзбекистон
миср
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/932/37/9323738_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b25afd2e88c460ba9b2faaab1226275b.jpg
ТОШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Ўзбекистон ва Миср кимё саноатида янги қўшма лойиҳаларни йўлга қўяди.“Дунё” АА хабарига кўра, "Ўзкимёсаноатлойиҳа" АЖ мутахассислари икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва қўшма саноат лойиҳаларини ривожлантириш мақсадида Мисрда бўлишди.Ўзбекистон вакиллари "Polyserve Group" раҳбарияти билан учрашди. Унда Мисрда аммофос ишлаб чиқариш бўйича ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилди."AbuZabaal Fertilizers &amp; Chemicals Co." корхонаси билан танишув чоғида илғор технологиялар кўздан кечирилди. Миср томони Ўзбекистон тажрибасини ўз ишлаб чиқариш жараёнида қўллашни режалаштирганини билдирди.Таъкидланишича, қўшма лойиҳа нафақат ўғит ишлаб чиқариш салоҳиятини ошириш, балки минтақавий озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, қишлоқ хўжалигида барқарор ўсишни қўллаб-қувватлаш ва экологик жиҳатдан самарали технологияларни татбиқ этишга хизмат қилади.Сафар якунлари бўйича лойиҳани амалга оширишнинг кейинги босқичлари юзасидан мувофиқлаштириш ишларини давом эттиришга келишилди.
https://sputniknews.uz/20250323/ozbekiston-turkmaniston-kimyo-sanoat-hamkorlik-48537258.html
ўзбекистон
миср
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/932/37/9323738_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_b433ae3132cc108e26da46a1b97061a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
миср ўзбекистон кимё саноати ҳамкорлик лойиҳалар
миср ўзбекистон кимё саноати ҳамкорлик лойиҳалар

Ўзбекистон ва Миср кимё саноатида янги қўшма лойиҳаларни бошлайди

17:31 31.08.2025
© Sputnik / Рамиз БахтияровФлаги Узбекистана и Египта
Флаги Узбекистана и Египта - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.08.2025
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Oбуна бўлиш
Миср томони Ўзбекистон тажрибасини ўз ишлаб чиқариш жараёнида қўллашни режалаштирганини билдирди.
ТОШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Ўзбекистон ва Миср кимё саноатида янги қўшма лойиҳаларни йўлга қўяди.
“Дунё” АА хабарига кўра, "Ўзкимёсаноатлойиҳа" АЖ мутахассислари икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва қўшма саноат лойиҳаларини ривожлантириш мақсадида Мисрда бўлишди.
Ўзбекистон вакиллари "Polyserve Group" раҳбарияти билан учрашди. Унда Мисрда аммофос ишлаб чиқариш бўйича ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилди.
"AbuZabaal Fertilizers & Chemicals Co." корхонаси билан танишув чоғида илғор технологиялар кўздан кечирилди. Миср томони Ўзбекистон тажрибасини ўз ишлаб чиқариш жараёнида қўллашни режалаштирганини билдирди.
Таъкидланишича, қўшма лойиҳа нафақат ўғит ишлаб чиқариш салоҳиятини ошириш, балки минтақавий озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, қишлоқ хўжалигида барқарор ўсишни қўллаб-қувватлаш ва экологик жиҳатдан самарали технологияларни татбиқ этишга хизмат қилади.
Сафар якунлари бўйича лойиҳани амалга оширишнинг кейинги босқичлари юзасидан мувофиқлаштириш ишларини давом эттиришга келишилди.
Флаги Туркменистана и Республики Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.03.2025
Ўзбекистон ва Туркманистон кимё саноати соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантиради
23 Март, 15:30
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0