Мирзиёев Тяньцзинда ШҲТ саммитининг норасмий тадбирларида иштирок этди
Мирзиёев Тяньцзинда ШҲТ саммитининг норасмий тадбирларида иштирок этди
Ўзбекистон раҳбари ва рафиқасини Хитой раиси Си Цзиньпин ва рафиқаси самимий кутиб олди. Шундан сўнг хорижий етакчиларга Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг Тяньцзинь саммитига бағишланган концерт дастури намойиш этилди.
ТОШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан бирга Тяньцзинь шаҳридаги "Мэйцзян" конгресс марказида Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ)саммитининг норасмий тадбирларида иштирок этди. Бу ҳақда президнт матбуот хизмати хабар берди.Ўзбекистон раҳбари ва рафиқасини Хитой раиси Си Цзиньпин ва рафиқаси самимий кутиб олди.Шундан сўнг хорижий етакчиларга Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг Тяньцзинь саммитига бағишланган концерт дастури намойиш этилди.Тадбирларда бошқа давлатлар ва ҳукуматлар раҳбарлари ҳамда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти бош котиби ҳам қатнашди.
хитой
Мирзиёев Тяньцзинда ШҲТ саммитининг норасмий тадбирларида иштирок этди

19:01 31.08.2025
Шундан сўнг хорижий етакчиларга Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг Тяньцзинь саммитига бағишланган концерт дастури намойиш этилди.
Тадбирларда бошқа давлатлар ва ҳукуматлар раҳбарлари ҳамда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти бош котиби ҳам қатнашди.
