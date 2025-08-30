https://sputniknews.uz/20250830/ozbekiston-shht-51605970.html
Ўзбекистон ШҲТ билан қандай ҳамкорлик қилмоқда
Бугунги кунда ШҲТнинг “катта оиласи” 10 та аъзо, 2 та кузатувчи ва 14 та мулоқот бўйича шерик мамлакатни бирлаштиради. 30.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг "Ўзбекистон ва ШҲТ: умумий тинчлик ва тараққиёт йўлидаги ҳамкорлик" мақоласи Хитойнинг "Сhina Daily" газетасида чоп этилди.Давлат раҳбари Ўзбекистон ШҲТ орқали дунёдаги бешта биринчи иқтисодиёт таркибига кирадиган Хитой ва Ҳиндистон каби аъзо давлатларнинг йирик бозорларига киришини қайд этди. ШҲТга аъзо давлатлар транспорт-логистика соҳасида ҳамкорлик бўйича мамлакатнинг асосий шериклари ҳамдир. Ташкилотдаги шериклар билан ҳамкорликда инфратузилма лойиҳаларини амалга ошириш транзит салоҳиятини ва реал иқтисодиётга инвестициялар ҳажмини кенгайтиришга кўмаклашади.Бугунги кунда Ўзбекистон ҳудудида ШҲТ мамлакатлари капитали иштирокидаги 7,5 мингдан зиёд компания фаолият кўрсатмоқда, бу – мамлакатдаги барча хорижий корхоналарнинг ярмидан кўпини ташкил этади.Мирзиёев Ўзбекистон ШҲТ доирасидаги ўзаро ҳамкорликнинг фаол иштирокчиси сифатида ташкилотга тўрт марта раислик қилгани ва унинг ривожига муносиб ҳисса қўшгани тилга олиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Ўзбекистон ва ШҲТ: умумий тинчлик ва тараққиёт йўлидаги ҳамкорлик” мақоласи Хитойнинг “Сhina Daily” газетасида чоп этилди.
“ШҲТ — Ўзбекистон учун нафақат ташқи сиёсий майдон, балки миллий манфаатларни амалга ошириш воситаси. Бизнинг ташкилот фаолиятидаги иштирокимиз — тасодифий танлов эмас, бу – стратегик жиҳатдан пухта ўйланган, мамлакатимизнинг хавфсизлигини, иқтисодий ўсиши ва барқарор тараққиётини таъминлайдиган қарордир”, - деди Шавкат Мирзиёев мақолада.
Давлат раҳбари Ўзбекистон ШҲТ орқали дунёдаги бешта биринчи иқтисодиёт таркибига кирадиган Хитой ва Ҳиндистон каби аъзо давлатларнинг йирик бозорларига киришини қайд этди.
ШҲТга аъзо давлатлар транспорт-логистика соҳасида ҳамкорлик бўйича мамлакатнинг асосий шериклари ҳамдир. Ташкилотдаги шериклар билан ҳамкорликда инфратузилма лойиҳаларини амалга ошириш транзит салоҳиятини ва реал иқтисодиётга инвестициялар ҳажмини кенгайтиришга кўмаклашади.
Бугунги кунда Ўзбекистон ҳудудида ШҲТ мамлакатлари капитали иштирокидаги 7,5 мингдан зиёд компания фаолият кўрсатмоқда, бу – мамлакатдаги барча хорижий корхоналарнинг ярмидан кўпини ташкил этади.
Мирзиёев Ўзбекистон ШҲТ доирасидаги ўзаро ҳамкорликнинг фаол иштирокчиси сифатида ташкилотга тўрт марта раислик қилгани ва унинг ривожига муносиб ҳисса қўшгани тилга олиб ўтди.