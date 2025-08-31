Ўзбекистон
Давлат олий таълим ташкилотларининг магистратура мутахассисликларига қабул бўйича my.edu.uz электрон тизими орқали онлайн рўйхатдан ўтган фуқароларнинг аризалари тўлиқ кўриб чиқилди. Талабгорлар натижаларни my.edu.uz электрон тизими орқали шахсий кабинетидан билишлари мумкин.
ТОШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Ўзбекистонда магистратурага қабул натижалари эълон қилинди.Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги матбуот хизматининг маълум қилишича, 2025/2026-ўқув йили учун давлат олий таълим ташкилотларининг магистратура мутахассисликларига қабул бўйича my.edu.uz электрон тизими орқали онлайн рўйхатдан ўтган фуқароларнинг аризалари тўлиқ кўриб чиқилди.Талабгорлар натижаларни my.edu.uz электрон тизими орқали шахсий кабинетидан билишлари мумкин.
Абитуриенты во время вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Абитуриенты во время вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Натижаларни my.edu.uz электрон тизими орқали шахсий кабинетидан билишлари мумкин.
ТОШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Ўзбекистонда магистратурага қабул натижалари эълон қилинди.
Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги матбуот хизматининг маълум қилишича, 2025/2026-ўқув йили учун давлат олий таълим ташкилотларининг магистратура мутахассисликларига қабул бўйича my.edu.uz электрон тизими орқали онлайн рўйхатдан ўтган фуқароларнинг аризалари тўлиқ кўриб чиқилди.
Талабгорлар натижаларни my.edu.uz электрон тизими орқали шахсий кабинетидан билишлари мумкин.
ОТМга кириш тест синовлари натижалари эълон қилинди
14 Август, 09:01
