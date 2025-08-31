Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250831/braziliya-briks-sammit-51634783.html
Бразилия БРИКСнинг навбатдан ташқари саммитини ташкил этади – ОАВ
Бразилия БРИКСнинг навбатдан ташқари саммитини ташкил этади – ОАВ
Sputnik Ўзбекистон
БРИКС — 2006 йилда Россия, Хитой, Ҳиндистон ва Бразилия томонидан ташкил этилган халқаро бирлашма. 2011 йилда Жанубий Африка Республикасига бирлашмага қўшилди. 2024 йилдан буён БРИКСга яна қатор давлатлар аъзо бўлди. Аввалроқ Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков 2025 йил 1 январдан Беларусь, Боливия, Қозоғистон, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Ўзбекистон ва бошқа мамлакатлар расман БРИКСнинг шериклари бўлганини маълум қилганди.
2025-08-31T13:29+0500
2025-08-31T13:29+0500
дунё янгиликлари
дунёда
брикс (brics)
бразилия
саммит
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/07/37645773_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_ddb8638438e87d640c72dd653796e8d9.jpg
ТОШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Бразилия ҳукумати АҚШ таҳдидлари ортидан онлайн шаклда БРИКСнинг навбатдан ташқари саммитини ўтказмоқчи. Бу ҳақда Бразилиянинг “Valor Econômico” газетаси ёзмоқда.Қайд этилишича, саммитни ташкил этишга мамлакат президентининг бош маслаҳатчиси Селсу Аморим раҳбарлик қилади.Газета маълумотларига кўра, Бразилия президенти Луис Инасиу Лула да Силва бирлашма доирасидаги ҳамкорликка АҚШ томонидан таҳдидлар учун БРИКС аъзоларининг қўшма жавобини муҳокама қилиш ва ишлаб чиқишни режалаштирган.Шунингдек, Аморим Хитойга ташриф буюриб, Иккинчи жаҳон урушидаги Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган тантанали тадбирларда иштирок этади. У Пекинга келадиган БРИКС мамлакатлари ТИВ раҳбарлари билан қатор учрашувлар ўтказади.БРИКС — 2006 йилда Россия, Хитой, Ҳиндистон ва Бразилия томонидан ташкил этилган халқаро бирлашма. 2011 йилда Жанубий Африка Республикасига бирлашмага қўшилди. 2024 йилдан буён БРИКСга яна қатор давлатлар аъзо бўлди. Аввалроқ Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков 2025 йил 1 январдан Беларусь, Боливия, Қозоғистон, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Ўзбекистон ва бошқа мамлакатлар расман БРИКСнинг шериклари бўлганини маълум қилганди.
https://sputniknews.uz/20250707/briks-sammit-deklaratsiya-putin-50379774.html
бразилия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/07/37645773_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_392c0a6dd436ae2316f6adedea4c9e61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
бразилия брикс навбатдан ташқари саммит маълумот
бразилия брикс навбатдан ташқари саммит маълумот

Бразилия БРИКСнинг навбатдан ташқари саммитини ташкил этади – ОАВ

13:29 31.08.2025
© Sputnik / Grigory Sysoev / Медиабанкка ўтишФлаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС
Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.08.2025
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Газета маълумотларига кўра, Бразилия президенти бирлашма доирасидаги ҳамкорликка АҚШ томонидан таҳдидлар учун БРИКС аъзоларининг қўшма жавобини муҳокама қилиш ва ишлаб чиқишни режалаштирган.
ТОШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Бразилия ҳукумати АҚШ таҳдидлари ортидан онлайн шаклда БРИКСнинг навбатдан ташқари саммитини ўтказмоқчи. Бу ҳақда Бразилиянинг “Valor Econômico” газетаси ёзмоқда.
Қайд этилишича, саммитни ташкил этишга мамлакат президентининг бош маслаҳатчиси Селсу Аморим раҳбарлик қилади.
Газета маълумотларига кўра, Бразилия президенти Луис Инасиу Лула да Силва бирлашма доирасидаги ҳамкорликка АҚШ томонидан таҳдидлар учун БРИКС аъзоларининг қўшма жавобини муҳокама қилиш ва ишлаб чиқишни режалаштирган.
Шунингдек, Аморим Хитойга ташриф буюриб, Иккинчи жаҳон урушидаги Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган тантанали тадбирларда иштирок этади. У Пекинга келадиган БРИКС мамлакатлари ТИВ раҳбарлари билан қатор учрашувлар ўтказади.
БРИКС — 2006 йилда Россия, Хитой, Ҳиндистон ва Бразилия томонидан ташкил этилган халқаро бирлашма. 2011 йилда Жанубий Африка Республикасига бирлашмага қўшилди. 2024 йилдан буён БРИКСга яна қатор давлатлар аъзо бўлди. Аввалроқ Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков 2025 йил 1 январдан Беларусь, Боливия, Қозоғистон, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Ўзбекистон ва бошқа мамлакатлар расман БРИКСнинг шериклари бўлганини маълум қилганди.
Президент России Владимир Путин. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.07.2025
Владимир Путин БРИКС саммитида қандай фикрлар билдирди?
7 Июл, 09:27
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0