Бразилия БРИКСнинг навбатдан ташқари саммитини ташкил этади – ОАВ
Бразилия БРИКСнинг навбатдан ташқари саммитини ташкил этади – ОАВ
Sputnik Ўзбекистон
БРИКС — 2006 йилда Россия, Хитой, Ҳиндистон ва Бразилия томонидан ташкил этилган халқаро бирлашма. 2011 йилда Жанубий Африка Республикасига бирлашмага қўшилди. 2024 йилдан буён БРИКСга яна қатор давлатлар аъзо бўлди. Аввалроқ Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков 2025 йил 1 январдан Беларусь, Боливия, Қозоғистон, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Ўзбекистон ва бошқа мамлакатлар расман БРИКСнинг шериклари бўлганини маълум қилганди.
ТОШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Бразилия ҳукумати АҚШ таҳдидлари ортидан онлайн шаклда БРИКСнинг навбатдан ташқари саммитини ўтказмоқчи. Бу ҳақда Бразилиянинг "Valor Econômico" газетаси ёзмоқда.Қайд этилишича, саммитни ташкил этишга мамлакат президентининг бош маслаҳатчиси Селсу Аморим раҳбарлик қилади.Газета маълумотларига кўра, Бразилия президенти Луис Инасиу Лула да Силва бирлашма доирасидаги ҳамкорликка АҚШ томонидан таҳдидлар учун БРИКС аъзоларининг қўшма жавобини муҳокама қилиш ва ишлаб чиқишни режалаштирган.Шунингдек, Аморим Хитойга ташриф буюриб, Иккинчи жаҳон урушидаги Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган тантанали тадбирларда иштирок этади. У Пекинга келадиган БРИКС мамлакатлари ТИВ раҳбарлари билан қатор учрашувлар ўтказади.
БРИКС — 2006 йилда Россия, Хитой, Ҳиндистон ва Бразилия томонидан ташкил этилган халқаро бирлашма. 2011 йилда Жанубий Африка Республикасига бирлашмага қўшилди. 2024 йилдан буён БРИКСга яна қатор давлатлар аъзо бўлди. Аввалроқ Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков 2025 йил 1 январдан Беларусь, Боливия, Қозоғистон, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Ўзбекистон ва бошқа мамлакатлар расман БРИКСнинг шериклари бўлганини маълум қилганди.