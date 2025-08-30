https://sputniknews.uz/20250830/shavkat-mirziyoev-xitoyda-qanday-tadbirlarda-ishtirok-etadi-51624242.html
Шавкат Мирзиёев Хитойда қандай тадбирларда иштирок этади
Sputnik Ўзбекистон
Президент ШҲТ саммити, Си Цзиньпин билан музокаралар ҳамда Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган тадбирларда иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Хитой Халқ Республикаси раиси Си Цзиньпиннинг таклифига биноанрасмий ташриф билан Хитойга жўнаб кетди. 31 август - 1 сентябрь кунлари Ўзбекистон президенти Тяньцзинь шаҳрида Шанхай ҳамкорлик ташкилоти Давлат раҳбарлари кенгашининг навбатдаги мажлиси ва "ШҲТ плюс" форматидаги учрашувда иштирок этади.Унда ШҲТ доирасидаги кўп қиррали ҳамкорликни устувор йўналишларда янада ривожлантириш ва ташкилот фаолиятини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари муҳокама қилинади.Тадбир якунида Тяньцзинь декларацияси, қўшма ҳужжат ва қарорлар қабул қилиниши режалаштирилган.2 сентябрь куни Ўзбекистон етакчиси Пекин шаҳрида ХХР Раиси Си Цзиньпин билан музокаралар, шунингдек, хорижий делегациялар раҳбарлари ва Хитойнинг ишбилармон доиралари вакиллари билан учрашувлар ўтказади.3 сентябрь куни Шавкат Мирзиёев Иккинчи жаҳон урушидаги Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган тантанали тадбирларда иштирок этиши кўзда тутилган.
18:04 30.08.2025 (янгиланди: 18:06 30.08.2025)
Президент ШҲТ саммити, Си Цзиньпин билан музокаралар ҳамда Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган тадбирларда иштирок этади.
