Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250829/tekstil-korxona-ish-51599956.html
Фарғона корхонаси тўқимачилик маҳсулотларини Россияга экспорт қилади
Фарғона корхонаси тўқимачилик маҳсулотларини Россияга экспорт қилади
Sputnik Ўзбекистон
Хорижий инвестиция орқали Фарғонанинг Қўштепа туманида янги тўқимачилик корхонаси очилди
2025-08-29T15:57+0500
2025-08-29T15:59+0500
иқтисод
ўзбекистон
тўқимачилик
инвестиция
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1d/51599770_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_de8c8a30781d3f33c57f9d8dd556f2c5.png
ТОШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Фарғона вилоятининг Қўштепа туманида замонавий тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш корхонаси фаолият бошлади. У маҳсулотларини Россияга экспорт қилади. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати хабар қилди.Шри-Ланка билан ҳамкорликда ташкил этилган “Innovative Apparel” МЧЖ корхонага 15 млн доллар тўғридан-тўғри хорижий сармоя йўналтирилган.Таъкидланишича, корхона фаолияти натижасида бугун 500 нафардан ортиқ аёллар иш билан таъминланган, йирик босқичлар якунлангач бу кўрсаткич 3 500 нафар янги ходимларга етказилади.Аниқлик киритилишича, дунёда катта бозорга эга “H&amp;M” савдо белгиси брендига эга бўлган савдо корхоналари билан шартномалар тузилган. 30 млн доллар экспортни амалга ошириш белгилаб олинган.Бундан ташқари, корхона раҳбариятининг маълум қилишича, маҳаллий аҳоли учун янги иш ўринларини очиш билан бирга уларни ўқитиш тизимларини ҳам йўлга қўйиш, кейинги босқичларда корхона ҳудудида ишчилар учун таълим марказлари, тиббиёт пунктлари ташкил этиш бўйича ҳам аниқ режалар қилинган.
https://sputniknews.uz/20250826/rossiya-ozbekiston-kreativ-sanoat-51524212.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1d/51599770_41:0:1178:853_1920x0_80_0_0_78a0f8b9d68bc7ac2551a083745f72f3.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
хориж инвестиция фарғона қўштепа туман тўқимачилик корхона
хориж инвестиция фарғона қўштепа туман тўқимачилик корхона

Фарғона корхонаси тўқимачилик маҳсулотларини Россияга экспорт қилади

15:57 29.08.2025 (янгиланди: 15:59 29.08.2025)
© Фарғона вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати Қўштепа туманидаги уорхона
Қўштепа туманидаги уорхона - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.08.2025
© Фарғона вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати
Oбуна бўлиш
Корхона фаолияти орқали 500 нафардан ортиқ аёллар бандлиги таъминланган, экспорт ҳажми эса 30 млн долларга етказилиши режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Фарғона вилоятининг Қўштепа туманида замонавий тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш корхонаси фаолият бошлади. У маҳсулотларини Россияга экспорт қилади. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати хабар қилди.
Шри-Ланка билан ҳамкорликда ташкил этилган “Innovative Apparel” МЧЖ корхонага 15 млн доллар тўғридан-тўғри хорижий сармоя йўналтирилган.
Таъкидланишича, корхона фаолияти натижасида бугун 500 нафардан ортиқ аёллар иш билан таъминланган, йирик босқичлар якунлангач бу кўрсаткич 3 500 нафар янги ходимларга етказилади.

"Ишлаб чиқариладиган маҳсулот эса Эрон, БАА, Таиланд, Покистон, Қирғизистон ва Россияга экспорт қилинади", - дейилган хабарда.

Аниқлик киритилишича, дунёда катта бозорга эга “H&M” савдо белгиси брендига эга бўлган савдо корхоналари билан шартномалар тузилган. 30 млн доллар экспортни амалга ошириш белгилаб олинган.
Бундан ташқари, корхона раҳбариятининг маълум қилишича, маҳаллий аҳоли учун янги иш ўринларини очиш билан бирга уларни ўқитиш тизимларини ҳам йўлга қўйиш, кейинги босқичларда корхона ҳудудида ишчилар учун таълим марказлари, тиббиёт пунктлари ташкил этиш бўйича ҳам аниқ режалар қилинган.
Россия ва Ўзбекистон креатив индустриялар соҳасида қандай ҳамкорлик қилиши мумкин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.08.2025
Матбуот маркази
Россия ва Ўзбекистон креатив саноат соҳасида қандай ҳамкорлик қилиши мумкин – видео
26 Август, 18:51
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0