Фарғона корхонаси тўқимачилик маҳсулотларини Россияга экспорт қилади

Хорижий инвестиция орқали Фарғонанинг Қўштепа туманида янги тўқимачилик корхонаси очилди
ТОШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Фарғона вилоятининг Қўштепа туманида замонавий тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш корхонаси фаолият бошлади. У маҳсулотларини Россияга экспорт қилади. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати хабар қилди.Шри-Ланка билан ҳамкорликда ташкил этилган “Innovative Apparel” МЧЖ корхонага 15 млн доллар тўғридан-тўғри хорижий сармоя йўналтирилган.Таъкидланишича, корхона фаолияти натижасида бугун 500 нафардан ортиқ аёллар иш билан таъминланган, йирик босқичлар якунлангач бу кўрсаткич 3 500 нафар янги ходимларга етказилади.Аниқлик киритилишича, дунёда катта бозорга эга “H&M” савдо белгиси брендига эга бўлган савдо корхоналари билан шартномалар тузилган. 30 млн доллар экспортни амалга ошириш белгилаб олинган.Бундан ташқари, корхона раҳбариятининг маълум қилишича, маҳаллий аҳоли учун янги иш ўринларини очиш билан бирга уларни ўқитиш тизимларини ҳам йўлга қўйиш, кейинги босқичларда корхона ҳудудида ишчилар учун таълим марказлари, тиббиёт пунктлари ташкил этиш бўйича ҳам аниқ режалар қилинган.
15:57 29.08.2025
Корхона фаолияти орқали 500 нафардан ортиқ аёллар бандлиги таъминланган, экспорт ҳажми эса 30 млн долларга етказилиши режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
Фарғона вилоятининг Қўштепа туманида замонавий тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш корхонаси фаолият бошлади. У маҳсулотларини Россияга экспорт қилади. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати хабар қилди.
Шри-Ланка билан ҳамкорликда ташкил этилган “Innovative Apparel” МЧЖ корхонага 15 млн доллар тўғридан-тўғри хорижий сармоя йўналтирилган.
Таъкидланишича, корхона фаолияти натижасида бугун 500 нафардан ортиқ аёллар иш билан таъминланган, йирик босқичлар якунлангач бу кўрсаткич 3 500 нафар янги ходимларга етказилади.
"Ишлаб чиқариладиган маҳсулот эса Эрон, БАА, Таиланд, Покистон, Қирғизистон ва Россияга экспорт қилинади", - дейилган хабарда.
Аниқлик киритилишича, дунёда катта бозорга эга “H&M” савдо белгиси брендига эга бўлган савдо корхоналари билан шартномалар тузилган. 30 млн доллар экспортни амалга ошириш белгилаб олинган.
Бундан ташқари, корхона раҳбариятининг маълум қилишича, маҳаллий аҳоли учун янги иш ўринларини очиш билан бирга уларни ўқитиш тизимларини ҳам йўлга қўйиш, кейинги босқичларда корхона ҳудудида ишчилар учун таълим марказлари, тиббиёт пунктлари ташкил этиш бўйича ҳам аниқ режалар қилинган.