Россия ва Ўзбекистон креатив саноат соҳасида қандай ҳамкорлик қилиши мумкин – видео

Бу соҳадаги саъй-ҳаракатларни жамлаш ҳар икки мамлакатнинг креатив иқтисодиётини кенгайтириш ва қўшма лойиҳаларни халқаро даражага олиб чиқиш имконини беради. 26.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Россия ва Ўзбекистоннинг ижодий саноат соҳасидаги ҳамкорлигига бағишланган брифинг ўтказилди.Москва Креатив саноат агентлиги бош директори Гулнора Агамова Ўзбекистон бугунги кунда Марказий Осиёдаги энг тез ривожланаётган ахборот технологиялари (АТ) марказлардан бири эканлигини ва стратегик ҳамкор сифатида катта қизиқиш уйғотаётганини таъкидлади.Агамованинг қайд этишича, Москва Креатив саноат агентлигининг асосий мақсади тажриба алмашиш ва Ўзбекистоннинг рақамли ривожланиш соҳасидаги муваффақиятли амалиётини ўрганишдан иборат. Бу узоқ муддатли ҳамкорликни йўлга қўйиш ва аниқ ҳамкорлик йўналишларини белгилаш имконини беради.Тўрт йиллик фаолияти давомида жадал ривожланиш ва эътиборга лойиқ натижаларни намойиш этган IT Park Uzbekistan билан бўладиган учрашув алоҳида қайд этилди."Бу тажриба биз учун қимматли ва биз унданфойдаланишни истаймиз. IT-хабга фойдамиз тегишига ишончимиз комил", - дея қўшимча қилди Агамова.Спикер ҳамкорликнинг асосий йўналиши бўлиши мумкин бўлган видео ўйинлар соҳасига алоҳида эътибор қаратди:Кино ва анимация соҳаси ҳам истиқболли йўналишлар сифатида эътироф этилди. Ўзбекистоннинг бой маданий мероси минтақавий ҳамда халқаро даражада талаб юқори бўлган ўзига хос контент яратиш учун пойдевор бўлиб хизмат қилиши мумкин.Дизайн ва мода масалаларига алоҳида тўхталиб ўтилди. Ўзбекистон аллақачон Москванинг "Материаллар маркази" онлайн платформасининг ҳамкорига айланиб улгурган бўлиб, унда Ўзбекистонлик тўққизта таъминотчининг 70 тага яқин маҳсулоти тақдим этилган.Унинг айтишича, ҳозирда “Видео ўйинлар фабрикаси” лойиҳасида фақат Россия студиялари қатнашиши мумкин, аммо келажакда МДҲ давлатлари, шу жумладан, Ўзбекистон компанияларини ҳам жалб этиш кўзда тутилган.Шундай қилиб, Россия ва Ўзбекистоннинг ижодий саноат соҳасидаги ҳамкорлиги бир йўла бир неча йўналишда истиқболларни очмоқда: видео ўйинлар ва рақамли технологиялардан тортиб кино, анимация, мода ва дизайнгача. Бу борада куч-ғайратларни бирлаштириш ҳар икки давлатнинг креатив иқтисодиётини кенгайтириш ва қўшма лойиҳаларни халқаро миқёсга олиб чиқиш имконини беради.Батафсил - Sputnik видеосида.
Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Россия ва Ўзбекистоннинг ижодий саноат соҳасидаги ҳамкорлигига бағишланган брифинг ўтказилди.
Москва Креатив саноат агентлиги бош директори Гулнора Агамова Ўзбекистон бугунги кунда Марказий Осиёдаги энг тез ривожланаётган ахборот технологиялари (АТ) марказлардан бири эканлигини ва стратегик ҳамкор сифатида катта қизиқиш уйғотаётганини таъкидлади.
Агамованинг қайд этишича, Москва Креатив саноат агентлигининг асосий мақсади тажриба алмашиш ва Ўзбекистоннинг рақамли ривожланиш соҳасидаги муваффақиятли амалиётини ўрганишдан иборат. Бу узоқ муддатли ҳамкорликни йўлга қўйиш ва аниқ ҳамкорлик йўналишларини белгилаш имконини беради.
“Биз бу ҳамкорликда жиддий иқтисодий салоҳиятни кўряпмиз. Креатив иқтисодиёт ҳам Москвада, ҳам Тошкентда жуда тез суръатда ривожланмоқда”, - дея таъкидлади у.
Тўрт йиллик фаолияти давомида жадал ривожланиш ва эътиборга лойиқ натижаларни намойиш этган IT Park Uzbekistan билан бўладиган учрашув алоҳида қайд этилди.
"Бу тажриба биз учун қимматли ва биз унданфойдаланишни истаймиз. IT-хабга фойдамиз тегишига ишончимиз комил", - дея қўшимча қилди Агамова.
Спикер ҳамкорликнинг асосий йўналиши бўлиши мумкин бўлган видео ўйинлар соҳасига алоҳида эътибор қаратди:
Ўзбекистон мустаҳкам АТ базасига эга;
Мамлакат Марказий Осиёда киберспорт бўйича етакчи ҳисобланади, бу ерда ўйинларга нафақат технологик маҳсулот, балки маданий ҳодиса сифатида ҳам қаралади.
Кино ва анимация соҳаси ҳам истиқболли йўналишлар сифатида эътироф этилди. Ўзбекистоннинг бой маданий мероси минтақавий ҳамда халқаро даражада талаб юқори бўлган ўзига хос контент яратиш учун пойдевор бўлиб хизмат қилиши мумкин.
Дизайн ва мода масалаларига алоҳида тўхталиб ўтилди. Ўзбекистон аллақачон Москванинг "Материаллар маркази" онлайн платформасининг ҳамкорига айланиб улгурган бўлиб, унда Ўзбекистонлик тўққизта таъминотчининг 70 тага яқин маҳсулоти тақдим этилган.
“Ёшлар ва истеъдодлар креатив иқтисодиётнинг ҳаракатлантирувчи омилидир. Беш йил давомида Москва креатив саноат агентлиги юзлаб лойиҳаларни амалга оширди ва бизда синовдан ўтган методикалар мавжуд, уларни кенгайтириш мумкин”, - дея таъкидлади Агамова.
Унинг айтишича, ҳозирда “Видео ўйинлар фабрикаси” лойиҳасида фақат Россия студиялари қатнашиши мумкин, аммо келажакда МДҲ давлатлари, шу жумладан, Ўзбекистон компанияларини ҳам жалб этиш кўзда тутилган.
Шундай қилиб, Россия ва Ўзбекистоннинг ижодий саноат соҳасидаги ҳамкорлиги бир йўла бир неча йўналишда истиқболларни очмоқда: видео ўйинлар ва рақамли технологиялардан тортиб кино, анимация, мода ва дизайнгача. Бу борада куч-ғайратларни бирлаштириш ҳар икки давлатнинг креатив иқтисодиётини кенгайтириш ва қўшма лойиҳаларни халқаро миқёсга олиб чиқиш имконини беради.
