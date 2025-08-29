Ўзбекистон
Мустақиллик байрамининг бош тадбирлари бугун бўлиб ўтади
Мустақиллик байрамининг бош тадбирлари бугун бўлиб ўтади
Президент бугун Тошкент шаҳридаги бунёдкорлик ишлари билан ҳам танишади. 29.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-29T11:20+0500
2025-08-29T12:13+0500
ўзбекистон
мустақиллик куни
байрам
жамият
Тошкент, 29 авг — Sputnik. Мустақиллик байрамининг бош тадбирлари бугун бўлиб ўтади. Бу ҳақда президент матбуот котиби Шерзод Асадов маълум қилди. Хабарда айтилишига кўра, бугун Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев "Шаҳидлар хотираси" хиёбонида қатағон қурбонларини ёд этиш маросимида иштирок этади ва "Янги Ўзбекистон" боғида Мустақиллик монументи пойига гул қўяди. Кечқурун президент Ўзбекистон мустақиллигининг 34 йиллигига бағишланган байрам тадбирида иштирок этади ва байрам табриги билан мурожаат қилади. Шунингдек, Тошкент шаҳридаги бунёдкорлик ишлари билан танишиш ҳам режалаштирилган, дейилади хабарда.
ўзбекистон
ўзбекистон, мустақиллик куни, байрам, жамият
Мустақиллик байрамининг бош тадбирлари бугун бўлиб ўтади

© Пресс-служба президента Узбекистана"Янги Ўзбекистон" боғи, архив сурат
Янги Ўзбекистон боғи, архив сурат - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.08.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент бугун Тошкент шаҳридаги бунёдкорлик ишлари билан ҳам танишади.
Тошкент, 29 авг — Sputnik. Мустақиллик байрамининг бош тадбирлари бугун бўлиб ўтади. Бу ҳақда президент матбуот котиби Шерзод Асадов маълум қилди.

Хабарда айтилишига кўра, бугун Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев "Шаҳидлар хотираси" хиёбонида қатағон қурбонларини ёд этиш маросимида иштирок этади ва "Янги Ўзбекистон" боғида Мустақиллик монументи пойига гул қўяди.

Кечқурун президент Ўзбекистон мустақиллигининг 34 йиллигига бағишланган байрам тадбирида иштирок этади ва байрам табриги билан мурожаат қилади.

Шунингдек, Тошкент шаҳридаги бунёдкорлик ишлари билан танишиш ҳам режалаштирилган, дейилади хабарда.
