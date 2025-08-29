https://sputniknews.uz/20250829/mustaqillik-kuni-bayram-sayillari-qaerda-boladi-51586440.html
Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Ўзбекистон Мустақиллигининг 34 йиллиги муносабати билан 30–31 август кунлари Тошкент шаҳрининг барча туманларида байрам сайиллари ва оммавий концерт дастурлари бўлиб ўтади. Тадбирлар соат 12:00, 18:00 ва 19:00да бошланади. Сайлгоҳлар манзиллари билан батафсил Sputnik инфографикаcbда танишинг!
Мустақиллик байрами сайиллари қаерда бўлади
11:35 29.08.2025 (янгиланди: 12:11 29.08.2025)
Байрам сайллари Тошкент шаҳрининг барча туманларида ташкил этилади.
ТОШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Ўзбекистон Мустақиллигининг 34 йиллиги муносабати билан 30–31 август кунлари Тошкент шаҳрининг барча туманларида байрам сайиллари ва оммавий концерт дастурлари бўлиб ўтади.
Тадбирлар соат 12:00, 18:00 ва 19:00да бошланади.
Сайлгоҳлар манзиллари билан батафсил Sputnik инфографикаcbда танишинг!