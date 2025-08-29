Ўзбекистон
Мустақиллик байрами сайиллари қаерда бўлади
Мустақиллик байрами сайиллари қаерда бўлади
Ўзбекистон Мустақиллигининг 34 йиллиги муносабати билан 30–31 август кунлари Тошкент шаҳрининг барча туманларида байрам сайиллари ва оммавий концерт дастурлари бўлиб ўтади. Тадбирлар соат 12:00, 18:00 ва 19:00да бошланади.
ТОШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Ўзбекистон Мустақиллигининг 34 йиллиги муносабати билан 30–31 август кунлари Тошкент шаҳрининг барча туманларида байрам сайиллари ва оммавий концерт дастурлари бўлиб ўтади. Тадбирлар соат 12:00, 18:00 ва 19:00да бошланади. Сайлгоҳлар манзиллари билан батафсил Sputnik инфографикаcbда танишинг!
11:35 29.08.2025 (янгиланди: 12:11 29.08.2025)
Байрам сайллари Тошкент шаҳрининг барча туманларида ташкил этилади.
ТОШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Ўзбекистон Мустақиллигининг 34 йиллиги муносабати билан 30–31 август кунлари Тошкент шаҳрининг барча туманларида байрам сайиллари ва оммавий концерт дастурлари бўлиб ўтади.

Тадбирлар соат 12:00, 18:00 ва 19:00да бошланади.
Сайлгоҳлар манзиллари билан батафсил Sputnik инфографикаcbда танишинг!
