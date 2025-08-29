Ўзбекистон
Мирзиёев АҚШ президентининг махсус вакилини қабул қилди
Мирзиёев АҚШ президентининг махсус вакилини қабул қилди
ТОШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 28 август куни Америка Қўшма Штатлари президентининг глобал шерикликлар бўйича махсус вакили Паоло Замполлини қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Учрашувда Ўзбекистон билан АҚШ ўртасидаги стратегик шериклик ва кўп қиррали ҳамкорлик муносабатларини янада кенгайтириш масалалари атрофлича кўриб чиқилди.АҚШ Ўзбекистоннинг муҳим иқтисодий ҳамкори ҳисобланади. 2024 йилда товар айирбошлаш ҳажми 15 фоизга кўпайди. Лойиҳалар портфели 11 миллиард доллардан ошган.Жорий йил июнь ойида ўтказилган Тошкент инвестиция форумида АҚШнинг 100 тадан ортиқ етакчи компаниялари иштирок этди.Бўлажак мулоқотлар ва қўшма тадбирлар режаси ҳам кўриб чиқилди.Маълумот учун: "C5+1" формати ("Central Asia 5 + 1") — бу минтақавий мулоқот платформаси бўлиб, унда Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон, шунингдек, АҚШ ("+1") иштирок етади.
ўзбекистон
09:05 29.08.2025
Oбуна бўлиш
Учрашувда стратегик шерикликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди ҳамда ‘С5+1’ формати доирасида минтақавий ҳамкорликни ривожлантириш муҳимлиги таъкидланди
ТОШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 28 август куни Америка Қўшма Штатлари президентининг глобал шерикликлар бўйича махсус вакили Паоло Замполлини қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Паоло Замполли Шавкат Мирзиёевга Президент Дональд Трампнинг самимий саломи ва Ўзбекистон мустақиллиги куни муносабати билан табрикларини етказди.
Учрашувда Ўзбекистон билан АҚШ ўртасидаги стратегик шериклик ва кўп қиррали ҳамкорлик муносабатларини янада кенгайтириш масалалари атрофлича кўриб чиқилди.
АҚШ Ўзбекистоннинг муҳим иқтисодий ҳамкори ҳисобланади. 2024 йилда товар айирбошлаш ҳажми 15 фоизга кўпайди. Лойиҳалар портфели 11 миллиард доллардан ошган.
Жорий йил июнь ойида ўтказилган Тошкент инвестиция форумида АҚШнинг 100 тадан ортиқ етакчи компаниялари иштирок этди.
Минерал ресурслар, авиация, электротехника, қишлоқ хўжалиги, рақамли технологиялар, молия, инновациялар, таълим ва бошқа устувор йўналишларда кооперация лойиҳаларини илгари суриш учун катта салоҳият мавжудлиги қайд этилди.
Бўлажак мулоқотлар ва қўшма тадбирлар режаси ҳам кўриб чиқилди.
Маълумот учун: “C5+1” формати (“Central Asia 5 + 1”) — бу минтақавий мулоқот платформаси бўлиб, унда Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон, шунингдек, АҚШ (“+1”) иштирок этади.
0