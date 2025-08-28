https://sputniknews.uz/20250828/prezident-japan-tashqi-ishlar-vazir-ikki-tomon-aloqa-muhokama-51563485.html
Президент Япония ташқи ишлар вазирини қабул қилди
Учрашувда стратегик шериклик муносабатлар, савдо-иқтисодий, инвестициявий, шунингдек, қўшма университет ташкил этиш ва "Марказий Осиё + Япония" форматидаги...
ташқи сиёсат
дипломатик муносабатлар
дипломатия
инвестиция
савдо
ҳамкорлик
лойиҳа
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Шавкат Мирзиёев 27 август куни расмий ташриф билан мамлакатимизда бўлиб турган Япония ташқи ишлар вазири Такэси Ивая бошчилигидаги делегацияни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Учрашувда Ўзбекистон-Япония стратегик шериклик муносабатларини янада мустаҳкамлаш ва кўп қиррали ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.Ўзбекистон-Япония маркази фаолиятини кенгайтириш ва келгусида унинг негизида Япониянинг етакчи университетлари иштирокида қўшма университет ташкил этиш режалари қўллаб-қувватланди.Халқаро ва минтақавий аҳамиятга молик масалалар, шу жумладан "Марказий Осиё + Япония" форматидаги бўлажак саммитни ўтказиш юзасидан ҳам фикр алмашилди.
президент шавкат мирзиёев япония ташқи ишлар вазири такэси ивая стратегик шериклик инвестициявий савдо-иқтисодий ҳамкорлик қўшма университет марказий осиё + япония саммити
президент шавкат мирзиёев япония ташқи ишлар вазири такэси ивая стратегик шериклик инвестициявий савдо-иқтисодий ҳамкорлик қўшма университет марказий осиё + япония саммити
09:42 28.08.2025 (янгиланди: 11:05 28.08.2025)
Учрашувда стратегик шериклик муносабатлар, савдо-иқтисодий, инвестициявий, шунингдек, қўшма университет ташкил этиш ва "Марказий Осиё + Япония" форматидаги саммит масалалари муҳокама қилинди
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik.
Шавкат Мирзиёев 27 август куни расмий ташриф билан мамлакатимизда бўлиб турган Япония ташқи ишлар вазири Такэси Ивая бошчилигидаги делегацияни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
Учрашувда Ўзбекистон-Япония стратегик шериклик муносабатларини янада мустаҳкамлаш ва кўп қиррали ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
Шунингдек, сиёсий мулоқотни чуқурлаштириш, савдо-иқтисодий, инвестициявий, молиявий-техник ва маданий-гуманитар ҳамкорликнинг аниқ лойиҳаларини илгари суришга алоҳида эътибор қаратилди.
Ўзбекистон-Япония маркази фаолиятини кенгайтириш ва келгусида унинг негизида Япониянинг етакчи университетлари иштирокида қўшма университет ташкил этиш режалари қўллаб-қувватланди.
Халқаро ва минтақавий аҳамиятга молик масалалар, шу жумладан "Марказий Осиё + Япония" форматидаги бўлажак саммитни ўтказиш юзасидан ҳам фикр алмашилди.