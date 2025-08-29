Мебель, бутловчи қисмлар: Ўзбекистон ва Кувайт корхоналари ҳамкорликни кучайтиради

https://sputniknews.uz/20250829/kuwait-uzbekistan-korxonalar-hamkorlik-51600272.html
ТОШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Ўзбекистон элчиси Аюбхон Юнусов Кувайт саноат корхоналари уюшмаси бош менежери Худа ал-Бахши билан учрашди."Дунё" АА хабарига кўра, томонлар кувайтлик мебель ишлаб чиқарувчилар учун ярим тайёр маҳсулотлар, бутловчи қисмлар ва аксессуарларни Ўзбекистондан экспорт қилиш имкониятларини муҳокама қилишди.Учрашув якунида Кувайт саноат корхоналари уюшмаси аъзоларидан иборат делегациянинг Ўзбекистонга ташрифи ҳамда юртимиз енгил саноат корхоналари вакилларининг Кувайтга бизнес-миссиясини ташкил этиш бўйича келишувга эришилди.
Худа ал-Бахши текстиль, мебель ва электротехника соҳасида фаолият юритаётган уюшма аъзолари иштирокида давра суҳбати ташкил этишда амалий кўмак беришини билдирди.
