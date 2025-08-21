Бахтиёр Саидов Баҳрайннинг етакчи компаниялари билан стратегик ҳамкорликни муҳокама қилди
© Baxtiyor Saidov/TelegramМинистр иностранных дел встретился с генеральным директором компании "Aluminium Bahrain"
Oбуна бўлиш
Ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Баҳрайннинг етакчи компаниялари раҳбарлари билан учрашиб, икки мамлакат ўртасида иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди
ТОШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов дунёнинг етакчи алюминий ишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган "Aluminium Bahrain" (Alba) компанияси бош ижрочи директори Али Ал Бақали билан учрашди.
Учрашувда иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлаш, “Alba” каби илғор компаниялар билан қўшма лойиҳаларни амалга ошириш Ўзбекистон билан Баҳрайн ўртасида ўзаро манфаатли ҳамкорликни йўлга қўйишнинг муҳим устунларидан бири экани таъкидланди.
Шунингдек, яшил энергетикани илгари суриш, технологик ишлаб чиқариш, қўшма корхоналар ташкил этиш ва бошқа масалалар муҳокама қилинди.
© Baxtiyor Saidov/TelegramМинистр иностранных дел встретился с генеральным директором компании “Lamar Holding”
Министр иностранных дел встретился с генеральным директором компании “Lamar Holding”
Бундан ташқари, Бахтиёр Саидов “Lamar Holding” компанияси бош ижрочи директори Лина Нуреддин билан учрашди.
"Икки мамлакат ишбилармонлари учун ҳамкорлик ўрнатиш имкониятларини муҳокама қилдик. "Lamar Holding" компаниясининг Ўзбекистонда янги йўналишларни ўрганишга бўлган самимий қизиқишини юқори баҳолаймиз", – дея таъкидлади вазир ўз хабарида.
Маълумот учун, Lamar Holding – Форс кўрфази мамлакатларида нефть-газ саноати, энергетика, сув таъминоти, сувни чучуклаштириш ва ижтимоий инфратузилма соҳаларида йирик лойиҳаларни амалга оширувчи етакчи девелопер компаниялардан бири ҳисобланади.