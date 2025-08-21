Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250821/bahrayn-kompaniya-hamkorlik-muhokama-51388695.html
Бахтиёр Саидов Баҳрайннинг етакчи компаниялари билан стратегик ҳамкорликни муҳокама қилди
Бахтиёр Саидов Баҳрайннинг етакчи компаниялари билан стратегик ҳамкорликни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Баҳрайннинг етакчи компаниялари раҳбарлари билан учрашиб, икки мамлакат ўртасида иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш... 21.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-21T13:47+0500
2025-08-21T13:47+0500
ўзбекистон
иқтисод
энергетика
сув
бахтиёр саидов
нефть
газ
баҳрайн
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/15/51387248_18:188:1199:853_1920x0_80_0_0_5c55d2c9ff9fb627034513a516bc4184.jpg
ТОШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов дунёнинг етакчи алюминий ишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган "Aluminium Bahrain" (Alba) компанияси бош ижрочи директори Али Ал Бақали билан учрашди.Шунингдек, яшил энергетикани илгари суриш, технологик ишлаб чиқариш, қўшма корхоналар ташкил этиш ва бошқа масалалар муҳокама қилинди.Бундан ташқари, Бахтиёр Саидов “Lamar Holding” компанияси бош ижрочи директори Лина Нуреддин билан учрашди.Маълумот учун, Lamar Holding – Форс кўрфази мамлакатларида нефть-газ саноати, энергетика, сув таъминоти, сувни чучуклаштириш ва ижтимоий инфратузилма соҳаларида йирик лойиҳаларни амалга оширувчи етакчи девелопер компаниялардан бири ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20250821/vazir-bahrayn-uchrashuv-51382530.html
ўзбекистон
баҳрайн
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/15/51387248_32:0:1169:853_1920x0_80_0_0_d8a16d2f172964b2734ecafeae392f7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, иқтисод, энергетика, сув, бахтиёр саидов, нефть, газ, баҳрайн
ўзбекистон, иқтисод, энергетика, сув, бахтиёр саидов, нефть, газ, баҳрайн

Бахтиёр Саидов Баҳрайннинг етакчи компаниялари билан стратегик ҳамкорликни муҳокама қилди

13:47 21.08.2025
© Baxtiyor Saidov/TelegramМинистр иностранных дел встретился с генеральным директором компании "Aluminium Bahrain"
Министр иностранных дел встретился с генеральным директором компании Aluminium Bahrain - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.08.2025
© Baxtiyor Saidov/Telegram
Oбуна бўлиш
Ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Баҳрайннинг етакчи компаниялари раҳбарлари билан учрашиб, икки мамлакат ўртасида иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди
ТОШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов дунёнинг етакчи алюминий ишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган "Aluminium Bahrain" (Alba) компанияси бош ижрочи директори Али Ал Бақали билан учрашди.
Учрашувда иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлаш, “Alba” каби илғор компаниялар билан қўшма лойиҳаларни амалга ошириш Ўзбекистон билан Баҳрайн ўртасида ўзаро манфаатли ҳамкорликни йўлга қўйишнинг муҳим устунларидан бири экани таъкидланди.
Шунингдек, яшил энергетикани илгари суриш, технологик ишлаб чиқариш, қўшма корхоналар ташкил этиш ва бошқа масалалар муҳокама қилинди.
© Baxtiyor Saidov/TelegramМинистр иностранных дел встретился с генеральным директором компании “Lamar Holding”
Министр иностранных дел встретился с генеральным директором компании “Lamar Holding” - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.08.2025
Министр иностранных дел встретился с генеральным директором компании “Lamar Holding”
© Baxtiyor Saidov/Telegram
Бундан ташқари, Бахтиёр Саидов “Lamar Holding” компанияси бош ижрочи директори Лина Нуреддин билан учрашди.

"Икки мамлакат ишбилармонлари учун ҳамкорлик ўрнатиш имкониятларини муҳокама қилдик. "Lamar Holding" компаниясининг Ўзбекистонда янги йўналишларни ўрганишга бўлган самимий қизиқишини юқори баҳолаймиз", – дея таъкидлади вазир ўз хабарида.

Маълумот учун, Lamar Holding – Форс кўрфази мамлакатларида нефть-газ саноати, энергетика, сув таъминоти, сувни чучуклаштириш ва ижтимоий инфратузилма соҳаларида йирик лойиҳаларни амалга оширувчи етакчи девелопер компаниялардан бири ҳисобланади.
Министр иностранных дел Республики Узбекистан встретился с заместителем Премьер-министра Бахрейна - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.08.2025
Саидов Баҳрайнда қатор расмийлар билан учрашув ўтказди
11:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0