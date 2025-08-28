https://sputniknews.uz/20250828/uzbekistan-dzyudochilar-chempionat-oltin-51568406.html
Ёш дзюдочилар жаҳон чемпионатини учта олтин билан бошлади
Болгарияда бўлиб ўтаётган ЖЧнинг бириничи кунида Ўзбекистон жамоаси учта медал соҳиби бўлди.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. 27 август куни Болгариянинг София шаҳрида дзюдо бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионати старт олди. Мусобақанинг илк куниёқ Ўзбекистон терма жамоаси катта ютуққа эришди — ёш спортчиларимиз 3 та олтин медаль қўлга киритишди. Олтин медаль соҳиблари:
дзюдо жаҳон чемпионати 2025 софия дзюдо ўсмирлар ўзбекистон ёш дзюдочилар дилафруз болтабоева хушнуд султонов хушнуд бурхонов жаҳон чемпионати ўзбекистон терма жамоаси медаллар болгария спорт мусобақалари
Ёш дзюдочилар жаҳон чемпионатини учта олтин билан бошлади
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik.
27 август куни Болгариянинг София шаҳрида дзюдо бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионати старт олди. Мусобақанинг илк куниёқ Ўзбекистон терма жамоаси катта ютуққа эришди — ёш спортчиларимиз 3 та олтин медаль қўлга киритишди
.
Алоҳида таъкидлаш этиш жоизки, Дилафруз Болтабоева Диёра Келдиёровадан кейин ўсмирлар ўртасида жаҳон чемпионатида ғалаба қозонган (10 йилдан сўнг) иккинчи ўзбекистонлик дзюдочи қизга айланди.
40 кг
: Дилафруз Болтабоева