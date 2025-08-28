Ўзбекистон
Ёш дзюдочилар жаҳон чемпионатини учта олтин билан бошлади
Ёш дзюдочилар жаҳон чемпионатини учта олтин билан бошлади
Болгарияда бўлиб ўтаётган ЖЧнинг бириничи кунида Ўзбекистон жамоаси учта медал соҳиби бўлди. 28.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. 27 август куни Болгариянинг София шаҳрида дзюдо бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионати старт олди. Мусобақанинг илк куниёқ Ўзбекистон терма жамоаси катта ютуққа эришди — ёш спортчиларимиз 3 та олтин медаль қўлга киритишди. Олтин медаль соҳиблари:
https://sputniknews.uz/20250825/jahon-chempionat-ozbekiston-kurashchi-medal-51483845.html
Ёш дзюдочилар жаҳон чемпионатини учта олтин билан бошлади

Болгарияда бўлиб ўтаётган ЖЧнинг бириничи кунида Ўзбекистон жамоаси учта медал соҳиби бўлди.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. 27 август куни Болгариянинг София шаҳрида дзюдо бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионати старт олди. Мусобақанинг илк куниёқ Ўзбекистон терма жамоаси катта ютуққа эришди — ёш спортчиларимиз 3 та олтин медаль қўлга киритишди.

Алоҳида таъкидлаш этиш жоизки, Дилафруз Болтабоева Диёра Келдиёровадан кейин ўсмирлар ўртасида жаҳон чемпионатида ғалаба қозонган (10 йилдан сўнг) иккинчи ўзбекистонлик дзюдочи қизга айланди.

Олтин медаль соҳиблари:
40 кг: Дилафруз Болтабоева
50 кг: Хушнуд Султонов
55 кг: Хушнуд Бурхонов
