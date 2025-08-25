Ўзбекистон
U20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон курашчилари 6 та медаль қўлга киритди
U20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон курашчилари 6 та медаль қўлга киритди
U20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон курашчилари 2 олтин, 1 кумуш ва 3 бронза медаль қўлга киритишди. Шулардан бири Айтжан Халмаханов бўлиб, у карьерасида иккинчи... 25.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-25T12:47+0500
ТОШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. 24 август куни Болгариянинг Самоков шаҳрида спорт курашлари бўйича U20 ёш тоифасидаги жаҳон чемпионати ўз якунига етди.Чемпионатнинг сўнгги кун беллашувларида юнон-рум кураши вакили Айтжан Халмаханов 63 кг вазн тоифасида олтин медаль соҳибига айланди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.Шу тариқа, Ўзбекистон спортчилари турли йўналишларда қуйидаги натижаларни қайд этди:Юнон-рум курашиАёллар (эркин) курашиЭркин курашМаълумот учун: Олимпия ўйинларида курашнинг икки тури — эркин ва юнон-рум йўналишлари бўйича мусобақалар ўтказилади. Қоидалар ўхшаш, аммо юнон-рум курашида рақибга белдан пастдан ҳужум қилиш ва оёқ билан ушлаш мумкин эмас.
ўзбекистон
12:47 25.08.2025
U20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон курашчилари 2 олтин, 1 кумуш ва 3 бронза медаль қўлга киритишди. Шулардан бири Айтжан Халмаханов бўлиб, у карьерасида иккинчи бор жаҳон чемпионига айланди.
ТОШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. 24 август куни Болгариянинг Самоков шаҳрида спорт курашлари бўйича U20 ёш тоифасидаги жаҳон чемпионати ўз якунига етди.
Чемпионатнинг сўнгги кун беллашувларида юнон-рум кураши вакили Айтжан Халмаханов 63 кг вазн тоифасида олтин медаль соҳибига айланди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.
Финал беллашувида арманистонлик рақибини 12:2 ҳисобида таслим этган Халмаханов ўз фаолиятида иккинчи марта жаҳон чемпиони бўлди.
Шу тариқа, Ўзбекистон спортчилари турли йўналишларда қуйидаги натижаларни қайд этди:
Юнон-рум кураши
Айтжан Халмаханов — олтин медаль (63 кг)
Аҳмад Кодиров — кумуш медаль (72 кг)
Фаёзбек Эшмирзаев — бронза медаль (67 кг)
Азимжон Соатуллаев — бронза медаль (82 кг)
Аёллар (эркин) кураши
Нигина Сабирова — бронза медаль (62 кг)
Эркин кураш
Шерзод Поёнов — олтин медаль (92 кг)
Маълумот учун: Олимпия ўйинларида курашнинг икки тури — эркин ва юнон-рум йўналишлари бўйича мусобақалар ўтказилади. Қоидалар ўхшаш, аммо юнон-рум курашида рақибга белдан пастдан ҳужум қилиш ва оёқ билан ушлаш мумкин эмас.
