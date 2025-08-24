Ўзбекистон
Икки ўзбекистонлик курашчи жаҳон чемпионатида совриндор бўлди
Икки ўзбекистонлик курашчи жаҳон чемпионатида совриндор бўлди
Спорт курашлари бўйича U20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси муваффақиятли иштирок этмоқда. 24.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-24T16:12+0500
2025-08-24T16:12+0500
спорт
ўзбекистон
кураш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/18/51463769_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_ad44d957ee32ab05a5d040d3fb275006.jpg
ТОШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Болгариянинг Самомов шаҳрида ташкил этилаётган спорт курашлари бўйича U20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси иккита медалга эга чиқди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.-72 кг вазн тоифасидаги баҳсларда финалгача етиб борган Аҳмад Қодиров якунда кумуш медаль билан тақдирланди.Шунингдек, -67 кгда Фаёзбек Эшмирзаев бронза медалини қўлга киритди.
https://sputniknews.uz/20250708/erkin-kurash-u15-ozbekiston-osiyo-chempionat-50401033.html
ўзбекистон
Янгиликлар
uz_UZ
Икки ўзбекистонлик курашчи жаҳон чемпионатида совриндор бўлди

16:12 24.08.2025
Выступление сборной Узбекистана на юниорском чемпионате мира по спортивной борьбе (U20).
Выступление сборной Узбекистана на юниорском чемпионате мира по спортивной борьбе (U20).
НОК Узбекистана
Спорт курашлари бўйича U20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси муваффақиятли иштирок этмоқда.
ТОШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Болгариянинг Самомов шаҳрида ташкил этилаётган спорт курашлари бўйича U20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси иккита медалга эга чиқди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
-72 кг вазн тоифасидаги баҳсларда финалгача етиб борган Аҳмад Қодиров якунда кумуш медаль билан тақдирланди.
НОК Узбекистана
Выступление сборной Узбекистана на юниорском чемпионате мира по спортивной борьбе (U20).
Выступление сборной Узбекистана на юниорском чемпионате мира по спортивной борьбе (U20).
Выступление сборной Узбекистана на юниорском чемпионате мира по спортивной борьбе (U20).
Шунингдек, -67 кгда Фаёзбек Эшмирзаев бронза медалини қўлга киритди.
