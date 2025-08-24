Икки ўзбекистонлик курашчи жаҳон чемпионатида совриндор бўлди

ТОШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Болгариянинг Самомов шаҳрида ташкил этилаётган спорт курашлари бўйича U20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси иккита медалга эга чиқди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.-72 кг вазн тоифасидаги баҳсларда финалгача етиб борган Аҳмад Қодиров якунда кумуш медаль билан тақдирланди.Шунингдек, -67 кгда Фаёзбек Эшмирзаев бронза медалини қўлга киритди.
Спорт курашлари бўйича U20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси муваффақиятли иштирок этмоқда.
