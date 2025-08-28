Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250828/uzbekistan-aholi-38-million-48-yil-100-million-51571593.html
Ўзбекистон аҳолиси 38 миллиондан ошди
Ўзбекистон аҳолиси 38 миллиондан ошди
Sputnik Ўзбекистон
Аҳоли ўсиши ҳозирги суръатда сақланса, 2073 йилга бориб Ўзбекистон аҳолиси 100 миллион кишидан ошиши мумкин. 28.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-28T12:13+0500
2025-08-28T12:13+0500
демографик кўрсаткичлар
таҳлил
бмт
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0f/32924216_201:108:2929:1642_1920x0_80_0_0_93f6d25a99e77993ef6684061863e053.jpg
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Бугун, 28 август куни Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 миллион кишига етди.Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, сўнгги беш йилда аҳолининг ўртача ўсиш суръати 2 фоиздан кўпроқ бўлган. Келгусида ҳам шу тарзда давом этса Ўзбекистон аҳолиси:БМТнинг “Жаҳон аҳолисининг 2024 йилдаги истиқболлари” маърузасига кўра, 2100 йилга келиб Ўзбекистон аҳолиси тахминан 74 миллион кишига етиши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20250827/viloyat-oila-ajralish-korsatkich-51552866.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0f/32924216_446:0:2745:1725_1920x0_80_0_0_72d6bc15ded821e7c14c9e8988dc53c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон аҳолиси ўсиши, демография 2020–2025, аҳоли статистикаси, динамикаси
ўзбекистон аҳолиси ўсиши, демография 2020–2025, аҳоли статистикаси, динамикаси

Ўзбекистон аҳолиси 38 миллиондан ошди

12:13 28.08.2025
© Sputnik/Рамиз БахтияровФестиваль ремесел в Коканде. Праздничное шествие
Фестиваль ремесел в Коканде. Праздничное шествие - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.08.2025
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Oбуна бўлиш
Аҳоли ўсиши ҳозирги суръатда сақланса, 2073 йилга бориб Ўзбекистон аҳолиси 100 миллион кишидан ошиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Бугун, 28 август куни Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 миллион кишига етди.
Шундан эркаклар сони 19 136 800 нафар, аёллар сони эса 18 863 200 нафарни ташкил этди. Яъни, эркаклар сони аёлларга нисбатан 273 минг 600 нафарга кўп.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, сўнгги беш йилда аҳолининг ўртача ўсиш суръати 2 фоиздан кўпроқ бўлган.
Келгусида ҳам шу тарзда давом этса Ўзбекистон аҳолиси:
2038 йилда – 50 миллион киши,
2050 йилда – 63 миллион киши,
2055 йилда – 70 миллион киши,
2065 йилда – 85 миллион киши,
2073 йилда – 100 миллион кишига етиши мумкин.
БМТнинг “Жаҳон аҳолисининг 2024 йилдаги истиқболлари” маърузасига кўра, 2100 йилга келиб Ўзбекистон аҳолиси тахминан 74 миллион кишига етиши кутилмоқда.
Измена - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.08.2025
Қайси вилоятда оилалар орасида ажралишлар кўрсаткичи энг юқори - таҳлил
Кеча, 18:56
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0