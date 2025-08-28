https://sputniknews.uz/20250828/uzbekistan-aholi-38-million-48-yil-100-million-51571593.html
Ўзбекистон аҳолиси 38 миллиондан ошди
Ўзбекистон аҳолиси 38 миллиондан ошди
Sputnik Ўзбекистон
Аҳоли ўсиши ҳозирги суръатда сақланса, 2073 йилга бориб Ўзбекистон аҳолиси 100 миллион кишидан ошиши мумкин. 28.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-28T12:13+0500
2025-08-28T12:13+0500
2025-08-28T12:13+0500
демографик кўрсаткичлар
таҳлил
бмт
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0f/32924216_201:108:2929:1642_1920x0_80_0_0_93f6d25a99e77993ef6684061863e053.jpg
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Бугун, 28 август куни Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 миллион кишига етди.Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, сўнгги беш йилда аҳолининг ўртача ўсиш суръати 2 фоиздан кўпроқ бўлган. Келгусида ҳам шу тарзда давом этса Ўзбекистон аҳолиси:БМТнинг “Жаҳон аҳолисининг 2024 йилдаги истиқболлари” маърузасига кўра, 2100 йилга келиб Ўзбекистон аҳолиси тахминан 74 миллион кишига етиши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20250827/viloyat-oila-ajralish-korsatkich-51552866.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0f/32924216_446:0:2745:1725_1920x0_80_0_0_72d6bc15ded821e7c14c9e8988dc53c0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон аҳолиси ўсиши, демография 2020–2025, аҳоли статистикаси, динамикаси
ўзбекистон аҳолиси ўсиши, демография 2020–2025, аҳоли статистикаси, динамикаси
Ўзбекистон аҳолиси 38 миллиондан ошди
Аҳоли ўсиши ҳозирги суръатда сақланса, 2073 йилга бориб Ўзбекистон аҳолиси 100 миллион кишидан ошиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik.
Бугун, 28 август куни Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 миллион кишига етди
.
Шундан эркаклар сони 19 136 800 нафар, аёллар сони эса 18 863 200 нафарни ташкил этди. Яъни, эркаклар сони аёлларга нисбатан 273 минг 600 нафарга кўп.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига
кўра, сўнгги беш йилда аҳолининг ўртача ўсиш суръати 2 фоиздан кўпроқ бўлган.
Келгусида ҳам шу тарзда давом этса Ўзбекистон аҳолиси:
2038 йилда – 50 миллион киши,
2050 йилда – 63 миллион киши,
2055 йилда – 70 миллион киши,
2065 йилда – 85 миллион киши,
2073 йилда – 100 миллион кишига етиши мумкин.
БМТнинг “Жаҳон аҳолисининг 2024 йилдаги истиқболлари” маърузасига
кўра, 2100 йилга келиб Ўзбекистон аҳолиси тахминан 74 миллион кишига етиши кутилмоқда.