Қайси вилоятда оилалар орасида ажралишлар кўрсаткичи энг юқори - таҳлил
Қайси вилоятда оилалар орасида ажралишлар кўрсаткичи энг юқори - таҳлил
Статистикага кўра, Ўзбекистонда ҳар 227 оиладан бири ажрашади. Ҳудудлар кесимида энг юқори кўрсаткич Сирдарё вилоятида - ҳар 167 оиладан бири ажрашади, пасти... 27.08.2025
2025-08-27T18:56+0500
2025-08-27T18:56+0500
2025-08-27T18:56+0500
Қайси вилоятда оилалар орасида ажралишлар кўрсаткичи энг юқори - таҳлил
Статистикага кўра, Ўзбекистонда ҳар 227 оиладан бири ажрашади. Ҳудудлар кесимида энг юқори кўрсаткич Сирдарё вилоятида - ҳар 167 оиладан бири ажрашади, пасти Қашқадарёда — ҳар 305 оиладан бири.
ТОШКЕНТ, 27 авг – Sputnik.
2025 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 10 244 241 та оила мавжуд. Бундан Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.
Қўмитанинг расмий веб сайтидаги маълумотларга кўра, 2024 йилда Ўзбекистонда жами 45 135 та оилалар ажрашган.
Ушбу маълумотларга асосланиб ҳисобланса, Ўзбекистонда ўртача ҳар 227 оиладан бири ажрашмоқда. Бу умумий оилалар сонига нисбатан 0,44 фоизни ташкил этади.
Ҳудудлар кесимида оилалар сонига қараганда ажрашишлар улуши қуйидагича:
Ҳудуд
Жами оилалар
сони
Ажрашишлар сони
Оилалар сонига нисбатан ажрашиш улуши
Нечта оиладан биттаси ажрашган
Сирдарё вил.
251415
1505
0,60%
167
Тошкент ш.
1011537
5913
0,58%
171
Aндижон вил.
946450
4781
0,50%
198
Тошкент вил.
913510
4570
0,50%
199
Наманган вил.
834796
4123
0,49%
202
Жиззах вил.
370967
1696
0,46%
219
Самарқанд вил.
1082846
4599
0,42%
235
Навоий вил.
307744
1258
0,41%
245
Фарғона вил.
1177396
4800
0,41%
245
Сурхондарё вил.
740005
2893
0,39%
256
Бухоро вил.
615418
2329
0,38%
264
Қорақалпоғистон Р.
499417
1755
0,35%
284
Хоразм вил.
580823
1924
0,33%
302
Қашқадарё вил.
911917
2989
0,32%
305
Шунингдек, Олий суд берган ахборотга
кўра, 2024 йилда жами келиб тушган аризалардан: фуқаролик ишлари бўйича судлар томонидан 32 217 та никоҳ бекор қилинган, 23 569 таси бўйича никоҳлар бекор қилинмаган, 5 832 таси кўрмасдан қолдирилган ва 2 225 та даъво бўйича иш юритилиши тугатилган.