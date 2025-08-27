https://sputniknews.uz/20250827/vazirlik-openbyudget-ovoz-firibgarlik-51534496.html
Вазирлик "Опен бюджет"га овоз бериш билан боғлиқ фирибгарликдан огоҳлантирди
Вазирлик "Опен бюджет"га овоз бериш билан боғлиқ фирибгарликдан огоҳлантирди
Sputnik Ўзбекистон
Ваъда қилинган маблағлар берилмаётгани бўйича фуқаролар томонидан Иқтисодиёт ва молия вазирлигига юзлаб мурожаатлар келиб тушмоқда. Учинчи шахслар лойиҳаларга овоз тўплаш мақсадида пул маблағлари ваъда қилган ҳолда фуқаролардан овоз тўплаб, кейинчалик мукофотларни бермаслиги ҳолатлари кузатилмоқда.
ТОШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Сўнгги вақтларда ижтимоий тармоқларда норасмий Telegram ботлари орқали “Ташаббусли бюджет” жараёнларида овоз бериш эвазига пул мукофотлари таклиф этиш ҳолатлари кенг тарқалиб, турли баҳс ва мунозараларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги матбуот хизмати хабар берди. Вазирликнинг эслатишича, “Ташаббусли бюджет” жараёнларида овоз бериш фақатгина:Амалдаги тартибга кўра, берилган овозлар учун ҳеч қандай тўлов талаб этилмаслиги билан бир қаторда ҳеч қандай моддий рағбатлантиришлар ҳам назарда тутилмаган, дея қўшимча қилинган хабарда.
ТОШКЕНТ, 27 авг – Sputnik.
Сўнгги вақтларда ижтимоий тармоқларда норасмий Telegram ботлари орқали “Ташаббусли бюджет” жараёнларида овоз бериш эвазига пул мукофотлари таклиф этиш ҳолатлари кенг тарқалиб, турли баҳс ва мунозараларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
"Ваъда қилинган маблағлар берилмаётгани бўйича фуқаролар томонидан Иқтисодиёт ва молия вазирлигига юзлаб мурожаатлар келиб тушмоқда. Учинчи шахслар лойиҳаларга овоз тўплаш мақсадида пул маблағлари ваъда қилган ҳолда фуқаролардан овоз тўплаб, кейинчалик мукофотларни бермаслиги ҳолатлари кузатилмоқда", - дейилади хабарда.
Вазирликнинг эслатишича, “Ташаббусли бюджет” жараёнларида овоз бериш фақатгина:
“Очиқ бюджет” (https://openbudget.uz/home)
ахборот портали;
Телеграмдаги расмий бот (https://t.me/ochiqbudjetbot
);
iOS (https://apps.apple.com/uz/app/open-budget-uz/id6447674229
) тизимларида ишловчи мобил иловалари орқали амалга оширилади.
Амалдаги тартибга кўра, берилган овозлар учун ҳеч қандай тўлов талаб этилмаслиги билан бир қаторда ҳеч қандай моддий рағбатлантиришлар ҳам назарда тутилмаган, дея қўшимча қилинган хабарда.