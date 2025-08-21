https://sputniknews.uz/20250821/tashabbus-ovoz-51394288.html
Танаффус берилган маҳаллалар “Ташаббусли бюджет”да овоз беришда иштирок этади
Танаффус берилган маҳаллалар “Ташаббусли бюджет”да овоз беришда иштирок этади
Sputnik Ўзбекистон
Эртага “Ташаббусли бюджет” 2025-йилги 2-мавсумида овоз бериш бошланади. "Танаффус" сабабли ушбу мавсумга ташаббус кирита олмаган маҳаллалар овоз бериш... 21.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-21T17:10+0500
2025-08-21T17:10+0500
2025-08-21T17:10+0500
ўзбекистон
“ташаббусли бюджет” лойиҳаси
маҳалла
овоз бериш
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/03/45951390_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ebcec28ebc834c850c70dd0f1f76cc3.jpg
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. “Ташаббусли бюджет” жараёнларида сўнги икки мавсумда кетма кет ғолиб бўлган 823 та маҳаллага жорий йилги мавсумида "танаффус" берилганлиги эълон қилинган, лекин ушбу маҳаллалар овоз бериш мавсумида тўлик иштирок этиши мумкин. Бу ҳақда Ўзбекистон Иқтисодиёт ва молия вазирлиги матбуот хизмати эслатиб ўтди.Бунга кўра, ушбу маҳалла аҳолиси ўзларига яқин ёки қўшни маҳаллаларга овоз тўплашда кўмаклашишлари мумкин. 2-мавсум ғолиблари 1 сентябрь — Мустақиллик байрами куни эълон қилинади.
https://sputniknews.uz/20250819/open-byudjet-viloyat-pul-51353784.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/03/45951390_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_212aa63d9011ac0c6899efad6d53c21e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, “ташаббусли бюджет” лойиҳаси, маҳалла, овоз бериш, жамият
ўзбекистон, “ташаббусли бюджет” лойиҳаси, маҳалла, овоз бериш, жамият
Танаффус берилган маҳаллалар “Ташаббусли бюджет”да овоз беришда иштирок этади
Эртага “Ташаббусли бюджет” 2025-йилги 2-мавсумида овоз бериш бошланади. "Танаффус" сабабли ушбу мавсумга ташаббус кирита олмаган маҳаллалар овоз бериш бочқичида иштирок этишлари мумкин.
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik.
“Ташаббусли бюджет” жараёнларида сўнги икки мавсумда кетма кет ғолиб бўлган 823 та маҳаллага жорий йилги мавсумида "танаффус" берилганлиги эълон қилинган, лекин ушбу маҳаллалар овоз бериш мавсумида тўлик иштирок этиши мумкин. Бу ҳақда Ўзбекистон Иқтисодиёт ва молия вазирлиги матбуот хизмати эслатиб ўтди.
"Ушбу 823 та маҳаллалар фақатгина таклиф кирита олмаслигини эслатиб ўтган ҳолда 2025-йилги 2-мавсумида овоз бериш босқичида тўлиқ иштирок этиши мумкинлигини маълум қиламиз", - дейилган вазирлик хабарида.
Бунга кўра, ушбу маҳалла аҳолиси ўзларига яқин ёки қўшни маҳаллаларга овоз тўплашда кўмаклашишлари мумкин.
2-мавсум ғолиблари 1 сентябрь — Мустақиллик байрами куни эълон қилинади.