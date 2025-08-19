https://sputniknews.uz/20250819/open-byudjet-viloyat-pul-51353784.html
2-мавсум доирасида 22 623 та таклиф келиб тушган ва шундан 18 656 таси саралаш босқичидан ўтказилган.
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. “Ташаббусли бюджет” жараёнларининг 2025 йил 2-мавсуми доирасида саралаш босқичи якунланди ҳамда тарғибот босқичи бошланди. Бу ҳақда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Бунда, ташаббускорлар саралашдан ўтган лойиҳаларни тарғиб қилиш орқали овоз бериш босқичига тайёргарлик кўради.Эслатиб ўтамиз, 2-мавсумдаги ушбу лойиҳалар учун 2 триллион 690 миллиард 432 миллион сўм ажратилиши кўзда тутилган, шундан вилоятлар учун :Туман ва шаҳарлар кесимида энг кўп маблағ Самарқанд вилояти Пастдарғом туманидаги лойиҳалар учун ажратилган бўлиб, қарийб 24 млрд сўмни ташкил этади.Туманлар кесимида энг кўп маблағ Самарқанд вилояти Пастдарғом туманидаги лойиҳалар учун ажратилган бўлиб, таҳминан 24 миллиард сўмни ташкил этади. Бу эса Сирдарё вилоятига ажратилган маблағларнинг қарийиб ярми билан тенг.
"Опен бюджет" иккинчи мавсумининг тарғибот кунлари бошланди
ТОШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
“Ташаббусли бюджет” жараёнларининг 2025 йил 2-мавсуми доирасида саралаш босқичи якунланди ҳамда тарғибот босқичи бошланди. Бу ҳақда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
"Жорий йилнинг 19–21 август кунлари “Ташаббусли бюджет” лойиҳасининг 2-мавсуми доирасида саралашдан ўтган лойиҳалар учун 3 кунлик тарғибот босқичи ўтказилади",- дейилади хабарда.
Бунда, ташаббускорлар саралашдан ўтган лойиҳаларни тарғиб қилиш орқали овоз бериш босқичига тайёргарлик кўради.
Эслатиб ўтамиз, 2-мавсумдаги ушбу лойиҳалар учун 2 триллион 690 миллиард 432 миллион сўм ажратилиши кўзда тутилган
, шундан вилоятлар учун :
Қорақалпоғистон — 169,5 млрд.
Туман ва шаҳарлар кесимида энг кўп маблағ Самарқанд вилояти Пастдарғом туманидаги лойиҳалар учун ажратилган бўлиб, қарийб 24 млрд сўмни ташкил этади.
Туманлар кесимида энг кўп маблағ Самарқанд вилояти Пастдарғом туманидаги лойиҳалар учун ажратилган бўлиб, таҳминан 24 миллиард сўмни ташкил этади. Бу эса Сирдарё вилоятига ажратилган маблағларнинг қарийиб ярми билан тенг.