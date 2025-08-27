https://sputniknews.uz/20250827/uzbekistan-qizlar-jamoasi-gandbol-asia-chempionat-chetlashtilish-51543107.html
Осиё гандбол федерацияси қарорига кўра, жамоадаги бир қатор ўйинчилар ҳужжатларида ноаниқликлар аниқланган.Таъкидланишича, Ўзбекистон гандбол федерацияси мазкур қарор юзасидан Халқаро гандбол федерациясига апелляция аризаси юборган.
Ўзбекистон қизлар терма жамоаси гандбол бўйича Осиё чемпионатидан четлаштирилди
ТОШКЕНТ, 27 август — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси гандбол бўйича қизлар ўртасидаги U19 Осиё чемпионатидан четлатилди.
ЎзА маълумотига кўра
, шу билан бирга терма жамоанинг гуруҳ босқичида қайд этган барча натижалари бекор қилинди.
Осиё гандбол федерацияси қарорига кўра, жамоадаги бир қатор ўйинчилар ҳужжатларида ноаниқликлар аниқланган.
Таъкидланишича, Ўзбекистон гандбол федерацияси мазкур қарор юзасидан Халқаро гандбол федерациясига апелляция аризаси юборган.
Аввалроқ Ўзбекистон қизлар терма жамоаси Осиё чемпионатида ўз гуруҳида 2-ўринни эгаллаб, келаси йилги жаҳон чемпионатига йўлланмани қўлга киритгани хабар қилинган эди.