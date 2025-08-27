Ўзбекистон
Ўзбекистон қизлар терма жамоаси гандбол бўйича Осиё чемпионатидан четлаштирилди
Ўзбекистон қизлар терма жамоаси гандбол бўйича Осиё чемпионатидан четлаштирилди
Осиё гандбол федерацияси қарорига кўра, жамоадаги бир қатор ўйинчилар ҳужжатларида ноаниқликлар аниқланган.Таъкидланишича, Ўзбекистон гандбол федерацияси мазкур қарор юзасидан Халқаро гандбол федерациясига апелляция аризаси юборган.
2025-08-27T15:01+0500
ТОШКЕНТ, 27 август — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси гандбол бўйича қизлар ўртасидаги U19 Осиё чемпионатидан четлатилди.ЎзА маълумотига кўра, шу билан бирга терма жамоанинг гуруҳ босқичида қайд этган барча натижалари бекор қилинди.Осиё гандбол федерацияси қарорига кўра, жамоадаги бир қатор ўйинчилар ҳужжатларида ноаниқликлар аниқланган.Таъкидланишича, Ўзбекистон гандбол федерацияси мазкур қарор юзасидан Халқаро гандбол федерациясига апелляция аризаси юборган.Аввалроқ Ўзбекистон қизлар терма жамоаси Осиё чемпионатида ўз гуруҳида 2-ўринни эгаллаб, келаси йилги жаҳон чемпионатига йўлланмани қўлга киритгани хабар қилинган эди.
Ўзбекистон қизлар терма жамоаси гандбол бўйича U19 ёш тоифасида жамоалар ўртасида ўтаётган Осиё чемпионатидан четлатилди ва жамоасининг гуруҳдаги барча натижалари бекор қилинди.
ТОШКЕНТ, 27 август — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси гандбол бўйича қизлар ўртасидаги U19 Осиё чемпионатидан четлатилди.
ЎзА маълумотига кўра, шу билан бирга терма жамоанинг гуруҳ босқичида қайд этган барча натижалари бекор қилинди.
Осиё гандбол федерацияси қарорига кўра, жамоадаги бир қатор ўйинчилар ҳужжатларида ноаниқликлар аниқланган.
Таъкидланишича, Ўзбекистон гандбол федерацияси мазкур қарор юзасидан Халқаро гандбол федерациясига апелляция аризаси юборган.
Аввалроқ Ўзбекистон қизлар терма жамоаси Осиё чемпионатида ўз гуруҳида 2-ўринни эгаллаб, келаси йилги жаҳон чемпионатига йўлланмани қўлга киритгани хабар қилинган эди.
Женская сборная Узбекистана по гандболу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.08.2025
Гандбол бўйича Ўзбекистон қизлар терма жамоаси жаҳон чемпионатида иштирок этади
Кеча, 11:00
