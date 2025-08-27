https://sputniknews.uz/20250827/eoii-raqobat-barqarorlik-51544168.html
ЕОИИда рақобат барқарорлиги таъминланди - ЕИК
ЕОИИда рақобат барқарорлиги таъминланди - ЕИК
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК рақобат бузилишларини дастлабки босқичда ҳал қилиш бўйича шарҳ тақдим этди
2025-08-27T15:46+0500
2025-08-27T15:46+0500
2025-08-27T15:46+0500
еоии
иқтисод
ўзбекистон ва еоии
еик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49383298_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_2f13e41688296fcf8a3e0607ea2f8f8a.jpg
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) рақобатни бузиш ҳолатларини дастлабки босқичда ҳал этиш бўйича таҳлилий шарҳни кўриб чиқди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар бердиюТаъкидланишича, ҳужжат ЕИКнинг ихтисослашган бўлими томонидан Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИҲТТ) экспертлари ўтказган таҳлил натижалари асосида ишлаб чиқилган. Унда Евросиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) рақобат сиёсатини янада самарали тартибга солишга қаратилган тавсиялар акс этган. Комиссиянинг рақобат ва монополияга қарши тартибга солиш бўлими дунёнинг турли ҳуқуқий тизимларида қўлланадиган амалиётни ҳам ўрганди. Жумладан, иккита восита — "мажбуриятларга асосланган қарор" (commitment) ва "келишув битими" (settlement) кўриб чиқилди. Мутахассисларнинг қайд этишича, ушбу механизмлар вақт ва ресурсларни тежаш имконини беради ҳамда рақобатга зид ҳаракатларнинг салбий оқибатларини тезроқ бартараф этишга ёрдам беради. Бу эса нафақат рақобат органлари, балки тадбиркорлик субъектлари учун ҳам фойдалидир. Унинг сўзларига кўра, Комиссия ҳозиргача 26 та огоҳлантириш берган, уларнинг 85 фоизи бажарилган. Бу эса ЕОИИда рақобатни бузиш билан боғлиқ ишларни дастлабки босқичда ҳал қилиш самарадорлигини кўрсатмоқда.
https://sputniknews.uz/20250826/vetnam-eoii-51526672.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49383298_107:0:1174:800_1920x0_80_0_0_ab565311c839c0e2acbe250dc504f959.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии еик анти-монополия рақобат шарҳ
еоии еик анти-монополия рақобат шарҳ
ЕОИИда рақобат барқарорлиги таъминланди - ЕИК
Мутахассисларнинг ўтказган таҳлили натижасида яратилган рақобат сиёсати рақобатни бузиш билан боғлиқ ишларни дастлабки босқичда ҳал қилиш самарадорлигини ошириб берди.
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) рақобатни бузиш ҳолатларини дастлабки босқичда ҳал этиш бўйича таҳлилий шарҳни кўриб чиқди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар бердию
Таъкидланишича, ҳужжат ЕИКнинг ихтисослашган бўлими томонидан Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИҲТТ) экспертлари ўтказган таҳлил натижалари асосида ишлаб чиқилган. Унда Евросиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) рақобат сиёсатини янада самарали тартибга солишга қаратилган тавсиялар акс этган.
Комиссиянинг рақобат ва монополияга қарши тартибга солиш бўлими дунёнинг турли ҳуқуқий тизимларида қўлланадиган амалиётни ҳам ўрганди. Жумладан, иккита восита — "мажбуриятларга асосланган қарор" (commitment) ва "келишув битими" (settlement) кўриб чиқилди.
Мутахассисларнинг қайд этишича, ушбу механизмлар вақт ва ресурсларни тежаш имконини беради ҳамда рақобатга зид ҳаракатларнинг салбий оқибатларини тезроқ бартараф этишга ёрдам беради. Бу эса нафақат рақобат органлари, балки тадбиркорлик субъектлари учун ҳам фойдалидир.
"ЕИК ва ЕОИИ давлатлари шарҳда тилга олинган огоҳлантириш воситасини муваффақиятли қўлламоқда", — деди ЕИКнинг рақобат ва монополияга қарши тартибга солиш бўйича вазири Максим Ермолович.
Унинг сўзларига кўра, Комиссия ҳозиргача 26 та огоҳлантириш берган, уларнинг 85 фоизи бажарилган. Бу эса ЕОИИда рақобатни бузиш билан боғлиқ ишларни дастлабки босқичда ҳал қилиш самарадорлигини кўрсатмоқда.