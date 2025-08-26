Ўзбекистон
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ТОШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати Вьетнамдан Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) эркин савдо битими асосида тариф имтиёзлари билан олиб кирилаётган айрим турдаги кийим-кечакларга олти ой муддатга бож жорий этишга қарор қилди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати маълум қилмоқда.Таъкидланишича, ўимоя чораларини жорий этишнинг асоси келишувда кўзда тутилган Вьетнамдан импорт қилинган маҳсулотларнинг триггер даражасидан ошиб кетиши эди.Матбуот хизматининг қўшимча қилишича, ушбу қарор кучга кирган пайтдан бошлаб олти ой давомида Вьетнамдан айрим турдаги кийим-кечак олиб кирилганда ЕОИИ Ягона божхона тарифининг амалдаги ставкаси қўлланилади. Қарор расмий эълон қилинган санадан 30 кун ўтгач кучга киради.Қайд этилишича, мазкур чора ЕОИИ ишлаб чиқарувчиларини қўллаб-қувватлаш ва Вьетнамдан келишувда белгиланган даражадан юқори бўлган товарларнинг божсиз олиб кирилишининг кескин ўсишини олдини олиш имконини беради.
Вьетнамнинг айрим кийим-кечакларига ярим йилга бож жорий қилинади — ЕИК

Кийим-кечакларнинг баъзи турларини ЕОИИга олиб кириш билан боғлиқ тартиб чораларини жорий этишга Ветнамнинг импорт ҳажми юқорилиги сабаб бўлди.
ТОШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати Вьетнамдан Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) эркин савдо битими асосида тариф имтиёзлари билан олиб кирилаётган айрим турдаги кийим-кечакларга олти ой муддатга бож жорий этишга қарор қилди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати маълум қилмоқда.

"Евроосиё иқтисодий комиссияси ҳайъати Вьетнам Социалистик Республикасидан эркин савдо битимига кўра тариф имтиёзлари билан олиб кирилаётган айрим турдаги кийим-кечакларга нисбатан ҳимоя чораси қўллаш тўғрисида қарор қабул қилди", - дейилади хабарда.

Таъкидланишича, ўимоя чораларини жорий этишнинг асоси келишувда кўзда тутилган Вьетнамдан импорт қилинган маҳсулотларнинг триггер даражасидан ошиб кетиши эди.
Матбуот хизматининг қўшимча қилишича, ушбу қарор кучга кирган пайтдан бошлаб олти ой давомида Вьетнамдан айрим турдаги кийим-кечак олиб кирилганда ЕОИИ Ягона божхона тарифининг амалдаги ставкаси қўлланилади. Қарор расмий эълон қилинган санадан 30 кун ўтгач кучга киради.
Қайд этилишича, мазкур чора ЕОИИ ишлаб чиқарувчиларини қўллаб-қувватлаш ва Вьетнамдан келишувда белгиланган даражадан юқори бўлган товарларнинг божсиз олиб кирилишининг кескин ўсишини олдини олиш имконини беради.
