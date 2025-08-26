https://sputniknews.uz/20250826/uzbekistan-aholi-38-million-qaysi-viloyat-tez-osish-51516468.html
Ўзбекистон аҳолиси 38 млн кишига яқинлашди - қайси ҳудуд аҳолиси сони энг тез ўсмоқда?
Ўзбекистон аҳолиси 38 млн кишига яқинлашди - қайси ҳудуд аҳолиси сони энг тез ўсмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон аҳолиси қанча
2025-08-26T14:27+0500
2025-08-26T14:27+0500
2025-08-26T14:45+0500
демографик кўрсаткичлар
тошкент вилояти
қашқадарё вилояти
хоразм вилояти
бухоро вилояти
самарқанд вилояти
наманган вилояти
фарғона вилояти
навоий вилояти
қорақалпоғистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1b/46827533_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_deb70675799cfd4b2363148615402d69.jpg
ТОШКЕНТ, 26 авг – Sputnik. Ўзбекистонда 2025 йил 1 июль ҳолатига доимий аҳоли сони 37,9 миллион кишини ташкил этган. Бундан Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.Бу кўрсаткич 2024 йилнинг мос даври билан солиштирилганда 2 % га кўпайган.Ҳудудлар кесимида доимий аҳоли сонининг ўсиши қуйидагича:
https://sputniknews.uz/20250826/uzbekistan-katta-kichik-oila-viloyat-51511911.html
қашқадарё вилояти
хоразм вилояти
бухоро вилояти
наманган вилояти
фарғона вилояти
навоий вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1b/46827533_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_d7f9c051868c38135ed17572b415d801.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
вилоят аҳоли сони
Ўзбекистон аҳолиси 38 млн кишига яқинлашди - қайси ҳудуд аҳолиси сони энг тез ўсмоқда?
14:27 26.08.2025 (янгиланди: 14:45 26.08.2025)
Аҳолиси энг тез ўсадиган ҳудудлар — Тошкент шаҳри ва Сурхондарё вилояти, энг секин ўсадигани эса — Қорақалпоғистон Республикаси.
ТОШКЕНТ, 26 авг – Sputnik.
Ўзбекистонда 2025 йил 1 июль ҳолатига доимий аҳоли сони 37,9 миллион кишини ташкил этган. Бундан Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.
Бу кўрсаткич 2024 йилнинг мос даври билан солиштирилганда 2 % га кўпайган.
Ҳудудлар кесимида доимий аҳоли сонининг ўсиши қуйидагича:
Сурхондарё вилояти – 2,3 %
Қашқадарё вилояти – 2,2 %
Самарқанд вилояти – 2,0 %
Қорақалпоғистон Р. – 1,3 %