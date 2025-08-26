Ўзбекистон
Ўзбекистон аҳолиси 38 млн кишига яқинлашди - қайси ҳудуд аҳолиси сони энг тез ўсмоқда?
Ўзбекистон аҳолиси 38 млн кишига яқинлашди - қайси ҳудуд аҳолиси сони энг тез ўсмоқда?
Ўзбекистон аҳолиси қанча
ТОШКЕНТ, 26 авг – Sputnik. Ўзбекистонда 2025 йил 1 июль ҳолатига доимий аҳоли сони 37,9 миллион кишини ташкил этган. Бундан Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.Бу кўрсаткич 2024 йилнинг мос даври билан солиштирилганда 2 % га кўпайган.Ҳудудлар кесимида доимий аҳоли сонининг ўсиши қуйидагича:
https://sputniknews.uz/20250826/uzbekistan-katta-kichik-oila-viloyat-51511911.html
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон аҳолиси 38 млн кишига яқинлашди - қайси ҳудуд аҳолиси сони энг тез ўсмоқда?

14:27 26.08.2025 (янгиланди: 14:45 26.08.2025)
© Sputnik / Sputnik / Бахром ХатамовЛюди гуляют в парке в Ташкенте
Люди гуляют в парке в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.08.2025
© Sputnik / Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Аҳолиси энг тез ўсадиган ҳудудлар — Тошкент шаҳри ва Сурхондарё вилояти, энг секин ўсадигани эса — Қорақалпоғистон Республикаси.
ТОШКЕНТ, 26 авг – Sputnik. Ўзбекистонда 2025 йил 1 июль ҳолатига доимий аҳоли сони 37,9 миллион кишини ташкил этган. Бундан Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.
Бу кўрсаткич 2024 йилнинг мос даври билан солиштирилганда 2 % га кўпайган.
Ҳудудлар кесимида доимий аҳоли сонининг ўсиши қуйидагича:
Тошкент шаҳри – 2,3 %.
Сурхондарё вилояти – 2,3 %
Қашқадарё вилояти – 2,2 %
Наманган вилояти – 2,1 %
Самарқанд вилояти – 2,0 %
Фарғона вилояти – 2,0 %
Жиззах вилояти – 2,0 %
Андижон вилояти – 1,9 %
Сирдарё вилояти – 1,8 %
Тошкент вилояти – 1,8 %
Хоразм вилояти – 1,8 %
Навоий вилояти – 1,7 %
Бухоро вилояти – 1,5 %
Қорақалпоғистон Р. – 1,3 %
0