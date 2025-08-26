https://sputniknews.uz/20250826/suv-vazirlik-davlat-dastur-xitoy-kompaniya-51522836.html
Сув хўжалиги вазирлиги давлат дастурини Хитой компанияси билан бажаришни режалаштирмоқда
ТОШКЕНТ, 26 авг – Sputnik. Ўзбекистон сув хўжалиги вазири Шавкат Ҳамраев Хитой Халқ Республикасининг "CSCEC International Construction" компанияси раиси Гао Бо бошчилигидаги делегация билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Сув хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати хабар берди."CSCEC International Construction" Хитой давлат қурилиш корпорацияси гуруҳига киради ва корпорациянинг чет элдаги фаолиятини олиб боради. 250 та йирик халқаро қурилиш компаниялари орасида 7-ўринда туради. "Forbes-2000" рўйхатида 66-ўринни эгаллаган. Активларининг ялпи қиймати 378,5 миллиард АҚШ долларига тенг.Маълумот учун: юқорида айтиб ўтилган 4 йиллик дастурнинг фақатгина ирригация тармоқларининг 2 551 км қисмини реконструкция қилиш учунгина ҳар йили Давлат бюджетидан камида 1,3 триллион сўм ажратиш ва халқаро молия институтлари маблағларидан 300 миллион АҚШ долларини ўзлаштириш кўзда тутилган.
ТОШКЕНТ, 26 авг – Sputnik.
Ўзбекистон сув хўжалиги вазири Шавкат Ҳамраев Хитой Халқ Республикасининг "CSCEC International Construction" компанияси раиси Гао Бо бошчилигидаги делегация билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Сув хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
Учрашув давомида Гао Бо Ўзбекистоннинг сув хўжалигидаги ислоҳотларини кенгайтириш, соҳани ривожлантириш, аҳолининг турмуш тарзини яхшилаш ва электр-энергияси самарадорлигини яхшилашга қаратилган лойиҳаларни ҳамкорликда ишлаб чиқишга тайёрлигини билдирди.
"Сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2025-2028 йилларга мўлжалланган дастурида белгиланган вазифаларни, жумладан, қурилиш ишларини "CSCEC International Construction" билан биргаликда бажаришдан манфаатдормиз", - деди Ҳамраев
"CSCEC International Construction" Хитой давлат қурилиш корпорацияси гуруҳига киради ва корпорациянинг чет элдаги фаолиятини олиб боради. 250 та йирик халқаро қурилиш компаниялари орасида 7-ўринда туради. “Forbes-2000” рўйхатида 66-ўринни эгаллаган. Активларининг ялпи қиймати 378,5 миллиард АҚШ долларига тенг.
Маълумот учун: юқорида айтиб ўтилган 4 йиллик дастурнинг фақатгина ирригация тармоқларининг 2 551 км қисмини реконструкция қилиш учунгина ҳар йили Давлат бюджетидан камида 1,3 триллион сўм ажратиш ва халқаро молия институтлари маблағларидан 300 миллион АҚШ долларини ўзлаштириш кўзда тутилган.