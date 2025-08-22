Хитой компанияси Ўзбекистонда табиий бойликларни қазиб олишда ҳамкорликка қизиқиш билдирди

https://sputniknews.uz/20250822/xitoy-kompaniya-tabiiy-boylik-51404857.html
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Тоғ-кон саноати ва геология вазири ўринбосари Урал Юсупов "JDB Group Limited" компанияси раисининг ўринбосари Чан Ман Ин билан учрашди. Бу ҳақда Ўзбекистон Тоғ-кон саноати ва геология вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шу билан бирга, компания вакиллари билан англашув меморандуми имзоланиб, истиқболли майдонларни ўзлаштиришда ҳамкорлик қилишга келишилди.Эслатамиз, 12 август куни транспорт вазири ўринбосари Жасурбек Чориев "JDB Group Limited" компанияси раисининг ўринбосари билан Гонконг ва Ўзбекистон ўртасида тўғридан-тўғри рейсларни йўлга қўйиш ҳамда Ўзбекистонда халқаро авиация академиясини ташкил этиш масалаларини муҳокама қилган эди.
