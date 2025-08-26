Ўзбекистон
Мирзиёев Иорданиянинг олий нишони — "Ан-Наҳда" ордени билан мукофотланди
Мирзиёев Иорданиянинг олий нишони — "Ан-Наҳда" ордени билан мукофотланди
Иордания Подшоҳи давлат ташрифи доирасида Президент Шавкат Мирзиёевни олий даражадаги "Ан-Наҳда" ("Ренессанс") ордени билан мукофотлади
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Иордания подшоҳи Абдулла II ибн ал-Ҳусайннинг давлат ташрифи чоғида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевни “Ан-Наҳда” ордени билан тақдирлади, дея хабар бермоқда президент матбуот хизмати.Президент бу мукофотни кўп қиррали ҳамкорликни ривожлантиришдаги умумий саъй-ҳаракатлар ва Ўзбекистонда амалга оширилаётган “Учинчи Ренессанс” асосларини яратишда ўзбек халқига бўлган ҳурмат сифатида қабул қилишлигини таъкидлади.Иордания подшоҳи билан музокаралар натижасида икки мамлакат ўртасидаги сиёсий, савдо-иқтисодий, инвестицион, транспорт ҳамда маданий-гуманитар соҳалардаги ҳамкорлик кенгайтирилишига келишиб олинди.Тадбир якунида президент яна бир бор подшоҳга мукофот учун чуқур миннатдорлик изҳор этиб, Иордания халқига тинчлик ва фаровонлик тилашини изҳор этди.
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Иордания подшоҳи Абдулла II ибн ал-Ҳусайннинг давлат ташрифи чоғида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевни “Ан-Наҳда” ордени билан тақдирлади, дея хабар бермоқда президент матбуот хизмати.
Президент бу мукофотни кўп қиррали ҳамкорликни ривожлантиришдаги умумий саъй-ҳаракатлар ва Ўзбекистонда амалга оширилаётган “Учинчи Ренессанс” асосларини яратишда ўзбек халқига бўлган ҳурмат сифатида қабул қилишлигини таъкидлади.
Иордания подшоҳи билан музокаралар натижасида икки мамлакат ўртасидаги сиёсий, савдо-иқтисодий, инвестицион, транспорт ҳамда маданий-гуманитар соҳалардаги ҳамкорлик кенгайтирилишига келишиб олинди.
Тадбир якунида президент яна бир бор подшоҳга мукофот учун чуқур миннатдорлик изҳор этиб, Иордания халқига тинчлик ва фаровонлик тилашини изҳор этди.
