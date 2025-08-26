Ўзбекистон
Мактаб ўқувчиларининг сумкаси оғирлиги қанча бўлиши керак?
Мактаб ўқувчиларининг сумкаси оғирлиги қанча бўлиши керак?
Ўзбекистонда Санитария қоидалари ва меъёрларига кўра (0341 16-сон, 2017 йил) ўқувчиларнинг кунлик дарслик ва машқ дафтарининг умумий оғирлиги: 1—2 синфларда 1,5 кг, 3—4 синфларда 2 кг, 5—6 синфларда 2,5 кг, 7—8 синфларда 3,5 кг, 9—синфларда 4 килодан ошиб кетмаслиги белгиланган.
Оғир сумка мактаб ўқувчиларининг ўсиши ва ривожланишига жиддий таъсир қилади, деб огоҳлантирди Санитария-эпидемиологик қўмитанинг Тошкент шаҳар бошқармаси.2025 йилда болани мактабга юбориш қанчага тушади?Ёшликда узоқ вақт оғир сумка кўтариб юриш сколиозга, умуртқа поғонасининг эгрилигига ва оёқларнинг қийшайиб ривожланишига олиб келади.Ўқувчи сумкаси стандартлари билан Sputnik инфографикасида танишинг.
Янгиликлар
Ўзбекистонда Санитария қоидалари билан ўқувчиларнинг кунлик дарслик ва машқ дафтарининг умумий оғирлиги белгиланган.
Оғир сумка мактаб ўқувчиларининг ўсиши ва ривожланишига жиддий таъсир қилади, деб огоҳлантирди Санитария-эпидемиологик қўмитанинг Тошкент шаҳар бошқармаси.
2025 йилда болани мактабга юбориш қанчага тушади?
Ёшликда узоқ вақт оғир сумка кўтариб юриш сколиозга, умуртқа поғонасининг эгрилигига ва оёқларнинг қийшайиб ривожланишига олиб келади.
Ўқувчи сумкаси стандартлари билан Sputnik инфографикасида танишинг.
