Мактаб ўқувчиларининг сумкаси оғирлиги қанча бўлиши керак?
Ўзбекистонда Санитария қоидалари ва меъёрларига кўра (0341 16-сон, 2017 йил) ўқувчиларнинг кунлик дарслик ва машқ дафтарининг умумий оғирлиги: 1—2 синфларда 1,5 кг, 3—4 синфларда 2 кг, 5—6 синфларда 2,5 кг, 7—8 синфларда 3,5 кг, 9—синфларда 4 килодан ошиб кетмаслиги белгиланган.
2025-08-26T19:40+0500
Оғир сумка мактаб ўқувчиларининг ўсиши ва ривожланишига жиддий таъсир қилади, деб огоҳлантирди Санитария-эпидемиологик қўмитанинг Тошкент шаҳар бошқармаси.2025 йилда болани мактабга юбориш қанчага тушади?Ёшликда узоқ вақт оғир сумка кўтариб юриш сколиозга, умуртқа поғонасининг эгрилигига ва оёқларнинг қийшайиб ривожланишига олиб келади.Ўқувчи сумкаси стандартлари билан Sputnik инфографикасида танишинг.
Оғир сумка мактаб ўқувчиларининг ўсиши ва ривожланишига жиддий таъсир қилади, деб огоҳлантирди Санитария-эпидемиологик қўмитанинг Тошкент шаҳар бошқармаси.
Ёшликда узоқ вақт оғир сумка кўтариб юриш сколиозга, умуртқа поғонасининг эгрилигига ва оёқларнинг қийшайиб ривожланишига олиб келади.
Ўқувчи сумкаси стандартлари билан
инфографикасида танишинг.