2025 йилда болани мактабга юбориш қанчага тушади?
2025 йилда болани мактабга юбориш қанчага тушади?
2025-2026 ўқув йили олдидан Sputnik болани мактабга тайёрлаш харажатларини ўрганиб чиқди. 23.08.2025
ТОШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Янги ўқув йили бошланишга жуда оз вақт қолди. Айни шу кунларда бозор растлари мактаб формалари, ўқув қуроллари билан тўлган. Хусусан, Тошкент шаҳрида мактаб ўқувчилари учун зарур бўлган товарларни сотиш мақсадида бозорларда махсус расталар ҳам ташкил этилди.Мавсумда ота-оналарни қизиқтираётган энг долзарб мавзуларидан бири эса ўқувчиларни мактабга тайёрлаш учун қанча ҳаражат кетишидир. Sputnik мухбири бозор ва интернет дўконларидаги ўртача нархларни ўрганиб чиқди. Айтиш жоизки, келтирилган барча маълумотлар Тошкент шаҳридаги бозорлар ва интернет-дўконларидан тўпланган ва кўрсатилган нархлар якуний эмас, балки ўртача ҳисобда. Савдо марказларида товарларнинг сифат даражаси ва жойлашувига қараб товар нархлари сезиларли фарқ қилиши мумкин.Маблағни бироз тежашни хоҳловчилар Тошкентдан 11 км узоқликда жойлашган “Қуёшли” (“Солнечний”) улгуржи бозорига бориб, товарларни арзонроқ нархга харид қилишлари мумкин. Шунингдек. Тошкент шаҳридаги бозорларда мактаб ўқувчилари учун очилган махсус расталар ҳам бошқа дўконлардан қулай нархлари кенг ассортименти билан фарқ қилади.
ТОШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Янги ўқув йили бошланишга жуда оз вақт қолди. Айни шу кунларда бозор растлари мактаб формалари, ўқув қуроллари билан тўлган. Хусусан, Тошкент шаҳрида мактаб ўқувчилари учун зарур бўлган товарларни сотиш мақсадида бозорларда махсус расталар ҳам ташкил этилди.
Мавсумда ота-оналарни қизиқтираётган энг долзарб мавзуларидан бири эса ўқувчиларни мактабга тайёрлаш учун қанча ҳаражат кетишидир. Sputnik мухбири бозор ва интернет дўконларидаги ўртача нархларни ўрганиб чиқди.
Айтиш жоизки, келтирилган барча маълумотлар Тошкент шаҳридаги бозорлар ва интернет-дўконларидан тўпланган ва кўрсатилган нархлар якуний эмас, балки ўртача ҳисобда. Савдо марказларида товарларнинг сифат даражаси ва жойлашувига қараб товар нархлари сезиларли фарқ қилиши мумкин.
Маблағни бироз тежашни хоҳловчилар Тошкентдан 11 км узоқликда жойлашган “Қуёшли” (“Солнечний”) улгуржи бозорига бориб, товарларни арзонроқ нархга харид қилишлари мумкин. Шунингдек. Тошкент шаҳридаги бозорларда мактаб ўқувчилари учун очилган махсус расталар ҳам бошқа дўконлардан қулай нархлари кенг ассортименти билан фарқ қилади.