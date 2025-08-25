Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250825/vengriya-zelenskiy-51480114.html
Венгрия Зеленскийни қўпол провокацияларда айблади
Венгрия Зеленскийни қўпол провокацияларда айблади
Sputnik Ўзбекистон
Зеленский аввалроқ “Дружба” нефть қувурига Украина берган зарбалар ҳақида гапирганди. 25.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-25T11:52+0500
2025-08-25T11:52+0500
дунё янгиликлари
дунёда
венгрия
украина
владимир зеленский
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/0c/29061262_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ceb786f52491d89d55fa2ae28e65cbe1.jpg
ТОШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Венгрия Украинанинг таҳдидларини рад этади ва Украина Қуролли кучларининг “Дружба” (“Дўстлик”) нефть қувурига берган зарбаларини уни суверенитетига ҳужум деб билади. Бу ҳақда Венгрия ташқи ишлар ва ташқи иқтисодий алоқалар вазири Петер Сийярто Владимир Зеленскийнинг сўнгги гапларига муносабат билдираётиб маълум қилди.Венгрия вазири энергия етказиб бериш хавфсизлигига қарши Украинанинг жиддий ҳужумларини суверенитетга ҳужум сифатида кўриш зарур деб таъкидлади ва Зеленскийни Венгрияга нисбатан таҳдидларни бас қилишга чақирди.Зеленский аввалроқ “Дружба” нефть қувурига Украина берган зарбалар ҳақида ҳазил қилиб, “Украина ва Венгрия ўртасидаги дўстликни ҳамиша қўллаб-қувватлагани, энди эса бу “Дружба” (Дўстлик) Венгрияга боғлиқлигини” айтганди.Украина Қуролли кучлари ўтган ҳафта Россия ҳудудидаги “Дружба” нефть қувури инфратузилмасига дрон ва ракеталар билан бир неча марта зарба берди. Бунинг натижасида у орқали Венгрия ва Словакияга нефть етказиб бериш вақтинча тўхтатиб қўйилди.
https://sputniknews.uz/20250818/ukraina-hujumi-natijasida-vengriyaga-neft-etkazib-berish-toxtatildi-51327250.html
венгрия
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/0c/29061262_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_2fe0ea847c66c037fd9ef8ab27875ff8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, дунёда, венгрия, украина, владимир зеленский
дунё янгиликлари, дунёда, венгрия, украина, владимир зеленский

Венгрия Зеленскийни қўпол провокацияларда айблади

11:52 25.08.2025
© Sputnik / Максим Блинов / Медиабанкка ўтишПетер Сийярто, архивное фото
Петер Сийярто, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.08.2025
© Sputnik / Максим Блинов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Зеленский аввалроқ “Дружба” нефть қувурига Украина берган зарбалар ҳақида гапирганди.
ТОШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Венгрия Украинанинг таҳдидларини рад этади ва Украина Қуролли кучларининг “Дружба” (“Дўстлик”) нефть қувурига берган зарбаларини уни суверенитетига ҳужум деб билади. Бу ҳақда Венгрия ташқи ишлар ва ташқи иқтисодий алоқалар вазири Петер Сийярто Владимир Зеленскийнинг сўнгги гапларига муносабат билдираётиб маълум қилди.

“Венгрия Украина президентининг таҳдидларини қатъиян рад этади. Биз суверенитет ва ҳудудий яхлитликни халқаро сиёсатнинг асосий қадриятлари деб биламиз, шу боис барча мамлакатлар суверенитети ва ҳудудий яхлитлигини ҳурмат қиламиз ва улардан ҳам шуни кутиб қоламиз”, - дея ёзди Сийярто ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида.

Венгрия вазири энергия етказиб бериш хавфсизлигига қарши Украинанинг жиддий ҳужумларини суверенитетга ҳужум сифатида кўриш зарур деб таъкидлади ва Зеленскийни Венгрияга нисбатан таҳдидларни бас қилишга чақирди.
Зеленский аввалроқ “Дружба” нефть қувурига Украина берган зарбалар ҳақида ҳазил қилиб, “Украина ва Венгрия ўртасидаги дўстликни ҳамиша қўллаб-қувватлагани, энди эса бу “Дружба” (Дўстлик) Венгрияга боғлиқлигини” айтганди.
Украина Қуролли кучлари ўтган ҳафта Россия ҳудудидаги “Дружба” нефть қувури инфратузилмасига дрон ва ракеталар билан бир неча марта зарба берди. Бунинг натижасида у орқали Венгрия ва Словакияга нефть етказиб бериш вақтинча тўхтатиб қўйилди.
Магистральный нефтепровод - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.08.2025
Украина ҳужуми натижасида Венгрияга нефть етказиб бериш тўхтатилди
18 Август, 18:53
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0