Венгрия Зеленскийни қўпол провокацияларда айблади
Венгрия Зеленскийни қўпол провокацияларда айблади
Sputnik Ўзбекистон
Зеленский аввалроқ “Дружба” нефть қувурига Украина берган зарбалар ҳақида гапирганди. 25.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Венгрия Украинанинг таҳдидларини рад этади ва Украина Қуролли кучларининг “Дружба” (“Дўстлик”) нефть қувурига берган зарбаларини уни суверенитетига ҳужум деб билади. Бу ҳақда Венгрия ташқи ишлар ва ташқи иқтисодий алоқалар вазири Петер Сийярто Владимир Зеленскийнинг сўнгги гапларига муносабат билдираётиб маълум қилди.Венгрия вазири энергия етказиб бериш хавфсизлигига қарши Украинанинг жиддий ҳужумларини суверенитетга ҳужум сифатида кўриш зарур деб таъкидлади ва Зеленскийни Венгрияга нисбатан таҳдидларни бас қилишга чақирди.Зеленский аввалроқ “Дружба” нефть қувурига Украина берган зарбалар ҳақида ҳазил қилиб, “Украина ва Венгрия ўртасидаги дўстликни ҳамиша қўллаб-қувватлагани, энди эса бу “Дружба” (Дўстлик) Венгрияга боғлиқлигини” айтганди.Украина Қуролли кучлари ўтган ҳафта Россия ҳудудидаги “Дружба” нефть қувури инфратузилмасига дрон ва ракеталар билан бир неча марта зарба берди. Бунинг натижасида у орқали Венгрия ва Словакияга нефть етказиб бериш вақтинча тўхтатиб қўйилди.
Венгрия вазири энергия етказиб бериш хавфсизлигига қарши Украинанинг жиддий ҳужумларини суверенитетга ҳужум сифатида кўриш зарур деб таъкидлади ва Зеленскийни Венгрияга нисбатан таҳдидларни бас қилишга чақирди.
“Венгрия Украина президентининг таҳдидларини қатъиян рад этади. Биз суверенитет ва ҳудудий яхлитликни халқаро сиёсатнинг асосий қадриятлари деб биламиз, шу боис барча мамлакатлар суверенитети ва ҳудудий яхлитлигини ҳурмат қиламиз ва улардан ҳам шуни кутиб қоламиз”, - дея ёзди Сийярто ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида.
Венгрия вазири энергия етказиб бериш хавфсизлигига қарши Украинанинг жиддий ҳужумларини суверенитетга ҳужум сифатида кўриш зарур деб таъкидлади ва Зеленскийни Венгрияга нисбатан таҳдидларни бас қилишга чақирди.
Зеленский аввалроқ “Дружба” нефть қувурига Украина берган зарбалар ҳақида ҳазил қилиб, “Украина ва Венгрия ўртасидаги дўстликни ҳамиша қўллаб-қувватлагани, энди эса бу “Дружба” (Дўстлик) Венгрияга боғлиқлигини” айтганди.
Украина Қуролли кучлари ўтган ҳафта Россия ҳудудидаги “Дружба” нефть қувури инфратузилмасига дрон ва ракеталар билан бир неча марта зарба берди. Бунинг натижасида у орқали Венгрия ва Словакияга нефть етказиб бериш вақтинча тўхтатиб қўйилди.