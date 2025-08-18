https://sputniknews.uz/20250818/ukraina-hujumi-natijasida-vengriyaga-neft-etkazib-berish-toxtatildi-51327250.html
Украина ҳужуми натижасида Венгрияга нефть етказиб бериш тўхтатилди
Украина ҳужуми натижасида Венгрияга нефть етказиб бериш тўхтатилди
Sputnik Ўзбекистон
Украина Венгрияга нефть етказиб берувчи "Дружба" қувурига ҳужум қилди. 18.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-18T18:53+0500
2025-08-18T18:53+0500
2025-08-18T18:53+0500
украина
нефть
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1100/69/11006920_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_5b2a0c992490b59f588a968d715fdddc.jpg
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Украинанинг "Дружба" қувурига уюштирган навбатдаги ҳужуми туфайли Венгрияга нефть етказиб бериш вақтинча тўхтатилди, деб хабар берди мамлакат ташқи ишлар ва ташқи иқтисодий алоқалар вазири Петер Сиярто.Дипломат Киев расмийларига Украина электр энергияси импортининг катта қисми Венгрия орқали амалга оширилишини эслатди.Ўтган ҳафта Бош вазир Виктор Орбан Венгрия газ ва электр таъминотини тўхтатиб, бир кунда Украинани парчалаши мумкинлигини айтди. Аммо Будапешт бундан манфаатдор эмас. Сиярто, унинг мамлакати Украинанинг электр энергияси импортининг 40 фоиздан ортиғини таъминлашини ва Россиядан энергия манбаларидан узилиб қолса, буни давом эттиришига ишончи комил эмаслигини таъкидлади.Бу Киев режимининг “Дружба”инфратузилмасига биринчи марта ҳужум қилиши эмас. Март ойида Украина учувчисиз самолёти қувур ўлчаш станциясига зарба берди, бу ҳам Россиянинг Венгрияга нефть етказиб беришни тўхтатишига олиб келди. Воқеа учун жавобгарликни Украина Қуролли кучлари Бош штаби ўз зиммасига олди.“Дружба” қувури Алметевскдан бошланади, Брянскдан ўтади ва кейин икки қисмга бўлинади: шимолий - Беларусия орқали Полша йўналиши бўйича ва жанубий - Украина орқали Венгрия, Словакия ва Чехия йўналиши бўйича.Россия хом ашёсини Полшага ташиш 2023 йил йилнинг февралида тўхтатилган эди. Қолган мамлакатлар Россия нефтини қувурнинг жанубий тармоғи орқали олади.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1100/69/11006920_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_51850d8be0c25d722d5a82cbeabab55b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, нефть
Украина ҳужуми натижасида Венгрияга нефть етказиб бериш тўхтатилди
Украина Венгрияга нефть етказиб берувчи "Дружба" қувурига ҳужум қилди.
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Украинанинг "Дружба" қувурига уюштирган навбатдаги ҳужуми туфайли Венгрияга нефть етказиб бериш вақтинча тўхтатилди, деб хабар берди мамлакат ташқи ишлар ва ташқи иқтисодий алоқалар вазири Петер Сиярто.
"Украина яна Венгрияга олиб борувчи нефть қувурига ҳужум қилди, бу эса мамлакатимизга нефть етказиб беришни тўхтатишга олиб келди. Энергетика хавфсизлигимизга навбатдаги ҳужум ғазабнок ва қабул қилиб бўлмасдир!" деб ёзган эди.
Дипломат Киев расмийларига Украина электр энергияси импортининг катта қисми Венгрия орқали амалга оширилишини эслатди.
Ўтган ҳафта Бош вазир Виктор Орбан Венгрия газ ва электр таъминотини тўхтатиб, бир кунда Украинани парчалаши мумкинлигини айтди. Аммо Будапешт бундан манфаатдор эмас. Сиярто, унинг мамлакати Украинанинг электр энергияси импортининг 40 фоиздан ортиғини таъминлашини ва Россиядан энергия манбаларидан узилиб қолса, буни давом эттиришига ишончи комил эмаслигини таъкидлади.
Бу Киев режимининг “Дружба”инфратузилмасига биринчи марта ҳужум қилиши эмас. Март ойида Украина учувчисиз самолёти қувур ўлчаш станциясига зарба берди, бу ҳам Россиянинг Венгрияга нефть етказиб беришни тўхтатишига олиб келди. Воқеа учун жавобгарликни Украина Қуролли кучлари Бош штаби ўз зиммасига олди.
“Дружба” қувури Алметевскдан бошланади, Брянскдан ўтади ва кейин икки қисмга бўлинади: шимолий - Беларусия орқали Полша йўналиши бўйича ва жанубий - Украина орқали Венгрия, Словакия ва Чехия йўналиши бўйича.
Россия хом ашёсини Полшага ташиш 2023 йил йилнинг февралида тўхтатилган эди. Қолган мамлакатлар Россия нефтини қувурнинг жанубий тармоғи орқали олади.