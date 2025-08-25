https://sputniknews.uz/20250825/mehmonxona-qurish-uchun-kreditlar-51486775.html
ТОШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Ўзбекистонда барча тоифадаги тадбиркорларга меҳмонхона қуриш учун кредитлар ажратилади. 19 август куни президентнинг тегишли фармони қабул қилинди.Фармонга кўра, 2026 йилдан қуйидагиларни назарда тутувчи Туризмни ривожлантириш дастури жорий этилади, жумладан:2026 йилдан давлат кўчмас мулкини ижарага бериш муддати 3 йилдан 5 йилгача оширилади.
Барча тоифадаги тадбиркорларга меҳмонхона қуриш учун кредитлар ажратилади
ТОШКЕНТ, 25 авг – Sputnik.
Ўзбекистонда барча тоифадаги тадбиркорларга меҳмонхона қуриш учун кредитлар ажратилади. 19 август куни президентнинг тегишли фармони қабул қилинди.
Фармонга кўра, 2026 йилдан қуйидагиларни назарда тутувчи Туризмни ривожлантириш дастури жорий этилади, жумладан:
2026–2028 йилларда тижорат банклари томонидан барча тоифадаги тадбиркорларга меҳмонхона қуриш учун 7 йил муддатгача қуйидаги миқдорларда кредитлар ажратилади:
вилоят марказлари, Тошкент ва Нукус шаҳарлари, туризмга ихтисослашган туман (шаҳар)ларда қурилаётган меҳмонхоналар учун – 30 млрд сўмгача;
бошқа ҳудудларда – 10 мдрд сўмгача;
ҳар йили сайёҳларнинг энг кўп эътиборини қозонган ва нуфузли халқаро платформаларда ижобий эътироф этилган жойлаштириш воситаларини аниқлаш ва тақдирлаш бўйича мукофот жамғармаси 1 млн долларга тенг танлов ўтказиш.
2026 йилдан давлат кўчмас мулкини ижарага бериш муддати 3 йилдан 5 йилгача оширилади.