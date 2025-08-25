Иордания подшоҳи Самарқандга келди
© Пресс-служба президента УзбекистанаКороль Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II ибн аль-Хусейн прибыл в Узбекистон с государственным визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Иордания подшоҳини Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кутиб олди.
ТОШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Иордания Ҳошимийлар Подшоҳлиги подшоҳи Абдулла II ибн ал-Ҳусайн 25 август куни давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Самарқанд шаҳри аэропортида Иордания подшоҳини Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кутиб олди.
Олий мартабали меҳмон шарафига икки мамлакат давлат байроқлари кўтарилди, фахрий қоровул саф тортди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
6/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
7/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
6/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
7/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
Миллий куй-қўшиқ ва рақслардан иборат тантанали маросим бўлиб ўтди.
Ташрифнинг асосий тадбирлари эртага режалаштирилган. Бугун давлат раҳбарлари биргаликда қадимий Самарқанднинг тарихий обидаларини зиёрат қилашади.