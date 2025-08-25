Ўзбекистон
Иордания подшоҳи Самарқандга келди
Иордания подшоҳи Самарқандга келди
Иордания Ҳошимийлар Подшоҳлиги подшоҳи Абдулла II ибн ал-Ҳусайн 25 август куни давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келди. Самарқанд шаҳри аэропортида Иордания подшоҳини Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кутиб олди.
ТОШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Иордания Ҳошимийлар Подшоҳлиги подшоҳи Абдулла II ибн ал-Ҳусайн 25 август куни давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Самарқанд шаҳри аэропортида Иордания подшоҳини Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кутиб олди.Олий мартабали меҳмон шарафига икки мамлакат давлат байроқлари кўтарилди, фахрий қоровул саф тортди.Миллий куй-қўшиқ ва рақслардан иборат тантанали маросим бўлиб ўтди.Ташрифнинг асосий тадбирлари эртага режалаштирилган. Бугун давлат раҳбарлари биргаликда қадимий Самарқанднинг тарихий обидаларини зиёрат қилашади.
Янгиликлар
Иордания подшоҳи Самарқандга келди

19:03 25.08.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II ибн аль-Хусейн прибыл в Узбекистон с государственным визитом. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.08.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Иордания подшоҳини Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кутиб олди.
Самарқанд шаҳри аэропортида Иордания подшоҳини Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кутиб олди.
Олий мартабали меҳмон шарафига икки мамлакат давлат байроқлари кўтарилди, фахрий қоровул саф тортди.
Миллий куй-қўшиқ ва рақслардан иборат тантанали маросим бўлиб ўтди.
Ташрифнинг асосий тадбирлари эртага режалаштирилган. Бугун давлат раҳбарлари биргаликда қадимий Самарқанднинг тарихий обидаларини зиёрат қилашади.
0