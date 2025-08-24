https://sputniknews.uz/20250824/investitsiya-zamonaviy-axborot-texnologiyalari-51452896.html
Инвестиция фаолиятида замонавий ахборот технологияларидан фойдаланилади
ТОШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Ўзбекистонда инвестиция фаолияти замонавий ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда амалга оширилади. 21 август куни президентнинг тегишли қарори қабул қилинди.Қарорга кўра, 2025 йил 1 октябрдан 2026 йил 1 октябргача инвестиция платформаларидан “Тартибга солиш қумдони” махсус ҳуқуқий режимида қуйидаги йўналишларда фойдаланишга рухсат берилади:Инвестиция платформалари оператори учун қуйидаги талаблар белгиланди:
ТОШКЕНТ, 24 авг – Sputnik.
Ўзбекистонда инвестиция фаолияти замонавий ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда амалга оширилади. 21 август куни президентнинг тегишли қарори қабул қилинди.
Қарорга кўра, 2025 йил 1 октябрдан 2026 йил 1 октябргача инвестиция платформаларидан “Тартибга солиш қумдони” махсус ҳуқуқий режимида қуйидаги йўналишларда фойдаланишга рухсат берилади:
қимматли қоғозларни жойлаштириш ва сотиб олишда;
венчур ва пай фондларини молиялаштиришда;
коммандит ширкатларга ҳисса киритишда.
Инвестиция платформалари оператори учун қуйидаги талаблар белгиланди:
резидент юридик шахс мақомига эга бўлиши;
ваколатли давлат органи томонидан юритиладиган махсус электрон реестрга киритилган бўлиши;
ўз фаолиятини ваколатли давлат органи томонидан белгиланадиган қоидаларга мувофиқ амалга ошириши;
инвестиция платформаси орқали расмийлаштирилган шартномалар реестрини юритиши.